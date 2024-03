GIUNTA REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * « SI È SVOLTA QUESTA MATTINA A BOLZANO LA PRIMA RIUNIONE GUIDATA DAL PRESIDENTE KOMPATSCHER »

14.35 - mercoledì 20 marzo 2024

Si è svolta questa mattina a Bolzano la prima riunione della nuova giunta regionale guidata dal Presidente Arno Kompatscher, al suo fianco erano seduti la nuova Vicepresidente Giulia Zanotelli a destra il nuovo vicepresidente Franz Thomas Locher a sinistra, mentre di fronte hanno preso posto gli assessori Carlo Daldoss, Angelo Gennaccaro e Luca Guglielmi. Presente la nuova segretaria generale Antonella Chiusole.

Nel corso dell’incontro, il Presidente ha cortesemente accolto i nuovi membri della giunta regionale, esprimendo fiducia per il loro impegno a servizio della Regione e sottolineando l’importanza della collaborazione e del lavoro di squadra per raggiungere gli obiettivi comuni durante il proprio mandato. Ha inoltre delineato con chiarezza le linee guida e i principi fondamentali su cui basare la futura collaborazione all’interno della giunta. Queste indicazioni forniranno una solida base per il lavoro congiunto e per garantire il perseguimento degli interessi della regione e dei suoi cittadini nel corso della legislatura. Le deleghe assegnate a ogni assessore saranno comunicate una volta che verranno formalizzate dallo stesso Presidente.

///

ERSTE SITZUNG DER REGIONALREGIERUNG IN BOZEN

Heute Vormittag fand in Bozen die erste Sitzung der neuen Regionalregierung unter dem Vorsitz des Präsidenten Arno Kompatscher statt. Rechts von ihm saß die neue Vizepräsidentin-Stellvertreterin des Präsidenten Giulia Zanotelli und links der neue Vizepräsident Franz Thomas Locher, ihnen gegenüber nahmen die Assessoren Carlo Daldoss, Angelo Gennaccaro und Luca Guglielmi Platz. Auch die neue Generalsekretärin Antonella Chiusole war anwesend.

Im Verlauf der Sitzung hat der Präsident die neuen Mitglieder der Regionalregierung willkommen geheißen und ihnen sein Vertrauen für ihren Einsatz im Dienst der Region ausgesprochen, wobei er betonte, wie wichtig Zusammenarbeit und Teamarbeit seien, um die gemeinsamen Ziele während der Amtszeit zu erreichen. Er hat auch klar und deutlich die Richtlinien und Grundsätze dargelegt, auf denen die zukünftige Zusammenarbeit der Regionalregierung beruhen sollten. Diese Anweisungen bilden eine solide Grundlage für die gemeinsame Arbeit und stellen sicher, dass im Laufe der Legislaturperiode die Interessen der Region und ihrer Bürgerinnen und Bürger verfolgt werden.

Die jedem Mitglied der Regionalregierung zuzuweisenden Zuständigkeiten werden mitgeteilt, sobald der Präsident sie formell beschlossen hat.