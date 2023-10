GALATEO (FDI) * SICUREZZA: « LE PAROLE DI ACHAMMER SULLA POLIZIA SONO FUORI LUOGO, LAVORIAMO PER CONFERIRE ALLA MUNICIPALE ALCUNI COMPITI DI P.S. »

19.02 - giovedì 5 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“In merito alle dichiarazioni di Achammer, che hanno insinuato uno scarso controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, aleggiando l’ipotesi di assumere, come Provincia autonoma di Bolzano, le competenze per la sicurezza pubblica, desidero fare chiarezza. Le competenze relative alla sicurezza e all’ordine pubblico sono esclusive dello Stato. Questo principio dell’ordinamento non potrà mai essere cambiato. Noi di Fratelli d’Italia abbiamo in ogni caso concepito un’iniziativa legislativa finalizzata a rafforzare la Polizia Municipale, attraverso il conferimento di alcuni compiti di pubblica sicurezza con l’intervento del Commissario del Governo” – È quanto dichiarato da Marco Galateo, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano e Regione Trentino-Alto Adige.