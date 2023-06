GALATEO (FDI) * MINACCE A FUGATTI: « SOLIDARIETÀ AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO, PER ENNESIMO ATTO INTIMIDATORIO »

16.40 - mercoledì 28 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

TRENTINO: GALATEO (FDI), “SOLIDARIETA’ AL PRESIDENTE FUGATTI PER ENNESIMO ATTO INTIMIDATORIO”.

“Desidero esprimere la mia piena solidarietà al Presidente Fugatti, per l’ennesimo atto intimidatorio, ricevuto la scorsa notte con la comparsa della scritta “Uccidi FUGATTI – No

Tav”, sulle strisce pedonali, in prossimità del polo scientifico dell’Università di Trento. Questo gesto si unisce ad altre minacce ricevute dal Presidente in passato, che trovano un fronte unito e comune contro ogni forma simile di violenza, che non ha mai giustificazione alcuna, qualunque sia la ragione ideologica da rivendicare” – E’ quanto ha affermato Marco Galateo, Capogruppo di FDI in Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano e Regione Trentino Alto Adige.