COMUNE TRENTO * LAVAGGIO NOTTURNO STRADE: « POSIZIONATA NELLE ZONE LA SEGNALETICA PER DIVIETO DI SOSTA (DAL 3/10 AL 11/11) »

14.14 - sabato 01 ottobre 2022

Parte lunedì il lavaggio notturno autunnale delle strade cittadine. A partire da lunedì 3 ottobre e fino a venerdì 11 novembre, dal lunedì al giovedì dalle ore 20.15 alle 4, il venerdì dalle 20.15 alle 2.30, Dolomiti Ambiente provvederà alle operazioni di spazzamento e lavaggio notturno delle strade.

Almeno quarantotto ore prima dell’intervento, nelle zone interessate verrà posizionata la segnaletica indicante il divieto di sosta e fermata dalle 19 alle 5 del giorno successivo all’intervento.

La polizia locale ricorda che la segnaletica collocata in via temporanea per imporre prescrizioni, come quelle previste in occasione del lavaggio delle strade, hanno priorità rispetto alla segnaletica esistente e collocata in via permanente. L’invito agli automobilisti è pertanto di fare attenzione alla presenza di segnali temporanei e alle indicazioni riguardanti il giorno e l’ora in cui i divieti entrano in vigore e hanno efficacia.

La sanzione prevista ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 14 del codice della strada è di 41 euro. È possibile il pagamento con la riduzione del 30 per cento (28,70 euro) entro 5 giorni dall’accertamento.

Il calendario completo è disponibile sulle app La mia Trento e Trento pulizia strade ed è pubblicato su www.comune.trento.it.