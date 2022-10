FDI – TRENTINO * SCOMPARSA PLOTEGHER: URZÌ, “ UNA PERDITA PER L’INTERA COMUNITÀ REGIONALE E PER LA DESTRA TRENTINA E ROVERETANA, SI ISCRISSE AL MSI NEL 1972 “

14.51 - martedì 25 ottobre 2022

Fratelli d’Italia del Trentino-Alto Adige esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Piergiorgio Plotegher. Una perdita per l’intera comunità regionale e per la destra trentina e roveretana, si iscrisse al MSI nel 1972.

Già consigliere regionale e provinciale, consigliere comunale e punto di riferimento costante nell’attività politica trentina Plotegher, il 28 aprile di quest’anno al compimento dei suoi 90 anni di età era diventato il consigliere più anziano d’Italia, titolo che ha mantenuto sino alle sue dimissioni rassegnate pochissimi giorni fa.

Non aveva mai cessato di imprimere alla sua azione politica la carica di un ragazzo entusiasta. La fedeltà ai principi ed ai valori erano una costante anche quando richiedeva sacrifici.

A lui si devono intestare numerose battaglie legate ai problemi quotidiani della comunità con la quale aveva un intenso rapporto. Non aveva mai cessato di stimolare il confronto interno al partito e nel territorio anche negli ultimi anni, sul tema, per esempio della Valdastico come della criminalità e della crisi delle attività commerciali.

Un politico capace di essere in sintonia con la comunità che gli esprimeva fiducia, un capo che poteva contare sulla stima per la sua autorevolezza.

Plotegher è stato anche un medico di famiglia molto apprezzato professionalmente e noto anche per il suo impegno nel sociale.

Se ne è andato in un giorno significativo: per il Parlamento italiano che proprio oggi si insedia con un discorso della nostra Presidente Giorgia Meloni e l’insediamento del consigliere comunale di Rovereto Giuseppe Di Spirito che subentra al suo posto.

Lo piangono ora tutti i vertici del partito, a livello regionale e provinciale, i Gruppi consiliari, i Circoli di tutta la regione e il Commissario di quello di Rovereto. A Piergiorgio Plotegher la testimonianza di piena riconoscenza.

*

Alessandro Urzí

Coordinatore regionale di FdI Trentino Alto Adige