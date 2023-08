GALATEO (FDI) * BOLZANO – FURTI ABITAZIONI: « FENOMENO ODIOSO, MINACCIA SICUREZZA SOCIALE E BENESSERE DEI CITTADINI »

12.13 - lunedì 28 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Furti nelle abitazioni, Galateo presenta una interrogazione in Provincia: “La sicurezza dei cittadini è una priorità”. Il Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia Marco Galateo ha presentato un’interrogazione di rilevante importanza al Presidente della Provincia evidenziando la crescente preoccupazione dei cittadini per l’aumento esponenziale dei furti nelle abitazioni che ha colpito l’intera Provincia nei mesi recenti.

Nel testo dell’interrogazione, Galateo ha sottolineato come garantire la sicurezza della cittadinanza sia un obbligo imprescindibile per qualsiasi amministrazione pubblica responsabile, che deve sviluppare politiche mirate alla prevenzione e repressione dei fenomeni delinquenziali. Il rappresentante di Giorgia Meloni ha inoltre enfatizzato come il controllo del territorio da parte delle Forze di polizia non solo influenzi la percezione di sicurezza dei cittadini, ma giochi anche un ruolo cruciale nella prevenzione delle attività criminali.

L’incremento esponenziale di furti nelle abitazioni, spesso perpetrati in modo seriale e mirato, ha sollevato una serie di preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei residenti in tutta la Provincia. Il recente caso di Bressanone, riportato dalla stampa solo qualche giorno fa ha ulteriormente alimentato l’allarme e ha evidenziato la necessità di affrontare il problema in maniera concreta e coordinata. “La sicurezza dei nostri cittadini – ha dichiarato Galateo – è una priorità assoluta. È fondamentale che Stato, Provincia e Comuni lavorino congiuntamente per contrastare questa preoccupante ondata di furti nelle abitazioni, un fenomeno odioso che minaccia la sicurezza sociale e il benessere di tutti i cittadini”.

Nell’interrogazione, sono state presentate alcune domande dirette al Presidente della Giunta Provinciale e all’Assessore Competente. Tra le questioni sollevate figurano le misure adottate finora per contrastare i furti nelle abitazioni e la possibilità di implementare politiche che offrano sostegno alle vittime e incentivino l’installazione di strumenti di sicurezza preventiva.

*

Consigliere Marco Galateo

Gruppo consiliare provinciale Fratelli d’Italia