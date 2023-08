UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA TRENTO * ” SUMMER CAMP – LOGOS, VORREI MA NON POSTO: « AL VIA LE TRE INIZIATIVE PEDAGOGICHE – EDUCATIVA – CULTURALI »

07.56 - lunedì 28 agosto 2023

Dal 28 agosto al 01 settembre 2023 c/o il Parco San Marco di Trento, nell’ambito dell’iniziativa progettuale “SUMMERCAMP”, si svolgerà un percorso educativo-culturale teso a promuovere, attraverso un approccio multidisciplinare, in un ambiente di co-apprendimento, la cultura comunitaria come fattore di potenziamento dell’autostima, dell’appartenenza e delle proprie capacità relazionali. Tale occasione di crescita, che mira al rafforzamento dei percorsi di inclusione, vuole favorire il sentimento di appartenenza, restituire fiducia in sé e nelle istituzioni, affinché, i giovani vivano in piena armonia nella comunità di appartenenza diventando risorsa attiva e rinsaldando consapevolmente il patto di cittadinanza.

L’azione si rivolge ad un gruppo di 15 utenti in carico all’USSM ed all’ULEPE, che liberamente hanno aderito all’iniziativa.

I partecipanti saranno coinvolti dall’equipe del progetto in 5 incontri con laboratori esperienziali e attività artistico-creative, in collaborazione con GIOCHI IN GIRO, FONDAZIONE TRENTINA DE GASPERI, ARCI, FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI E PROGETTO 92.

Si ringrazia il Comune di Trento negli Assessorati Cultura-Turismo, Servizi Welfare e Politiche Sociali per il supporto e l’Ufficio Parchi e Giardini per l’uso del Parco.

Nel corso dell’ultimo incontro saranno realizzate delle opere artistiche che saranno oggetto di una mostra itinerante che interesserà le Associazioni del territorio.

Dal 16 settembre al 04 novembre 2023 c/o la sede dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale di Trento, nell’ambito dell’iniziativa progettuale “VORREI MA NON POSTO”, si svolgerà un percorso pedagogico-culturale teso a promuovere, attraverso un approccio multidisciplinare, in un ambiente di co-apprendimento, l’acquisizione di una maggiore consapevolezza dei rischi e pericoli della rete, della privacy dei dati, della gestione del conflitto online e offline, della legge nazionale e europea, nell’ottica della prevenzione dei tratti abusanti connessi al cyberbullismo e al cybercrime umanistico.

L’azione si rivolge ad un gruppo di 15 utenti in carico all’ULEPE, che liberamente hanno aderito all’iniziativa.

I partecipanti saranno coinvolti dall’equipe del progetto in 5 incontri con laboratori esperienziali e attività di scrittura creativa, in collaborazione con NEK – Never Ending Knowledge: formazione e affiancamento digitale – e il Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Trento.

Nel corso dell’iniziativa sarà realizzato il Manifesto delle parole vere che sarà consegnato alla sua conclusione alla Comunità per la sua diffusione virtuale e reale.

Dal 9 settembre al 11 novembre 2023 c/o la sede dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale di Trento, nell’ambito dell’iniziativa progettuale “L’UMANITA’ NASCE NEL LOGOS – EDIZIONE III, LA MECCANICA DEL CUORE”, si svolgerà un percorso pedagogico teso a promuovere, con una metodologia di co-apprendimento la condivisione di Saperi ed esperienze. Questa rappresenterà una terza edizione del progetto Logos in cui protagoniste saranno le emozioni; le azioni in programma tenderanno all’educazione alla cultura del linguaggio inteso come parola – pensiero. Sono proposti cinque incontri che vedono interessate nr. 15 persone, alcune già partecipanti dalle precedenti edizioni, che hanno potuto riconoscere il significato delle parole nella costruzione del pensiero e del comportamento e viceversa, nonché la loro potenzialità nel far emergere e riconoscere in ciascuno dei partecipanti la propria forza interiore ed il punto di vista dell’Altro, oltre sé.

Grazie ad Apas per la sensibilità mostrata e la collaborazione per la pubblicazione in un’apposita sezione del notiziario “Oltre il muro” dei lavori realizzati dal gruppo.

