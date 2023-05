FRANCESCA GEROSA * INTIMIDAZIONE A FUGATTI: « ATTI IGNOBILI, RICORDANO PERIODI BUI DEL PASSATO »

17.49 - lunedì 29 maggio 2023

Un vile gesto indirizzato al nostro Presidente Maurizio Fugatti, gesto che non posso che condannare, e che purtroppo non è nemmeno il primo. Questi episodi intimidatori, che so non intimorire Maurizio che conosco bene, sono una vergogna, gesti inaccettabili. Il dibattito politico e il confronto devono sempre avvenire nel rispetto reciproco, e questi atti ignobili gettano una dura ombra che ricorda periodi bui del passato. Piena solidarietà al Presidente