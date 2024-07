MINISTRO URSO * PECHINO – INCONTRO CON JIN ZHUANGLONGH: «RELAZIONI BILATERALI, RESTA FORTE IL NOSTRO INTERESSE VERSO GLI INVESTIMENTI CINESI IN ITALIA»

17.10 - venerdì 5 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La mia presenza qui a Pechino testimonia l’importanza che il governo italiano riconosce al rilancio delle relazioni economiche e commerciali bilaterali. È quanto ho ribadito durante il mio incontro a Pechino con il ministro dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione, Jin Zhuanglongh. Il mio omologo ha tenuto a sottolineare l’importanza della presenza italiana in Cina, auspicandone il rafforzamento in settori strategici come la cantieristica navale, con particolare riferimento alle navi da crociera.

Resta forte il nostro interesse verso gli investimenti cinesi in Italia, specialmente nell’ambito dell’energia rinnovabile, con particolare riferimento dell’eolico. Nell’ambito della mobilità elettrica, inoltre, ho messo al corrente il Ministro degli incontri avuti con diverse società cinesi del settore.

Abbiamo, infine, convenuto che il Mou sulla cooperazione industriale concordato dai nostri due Ministeri venga firmato nella prossima visita in Cina del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.