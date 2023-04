FONDAZIONE CASSA RURALE TRENTO – AMA * “PAROLE GENTILI”: « UN INVITO A RIFLETTERE SUL LINGUAGGIO E LA COMUNICAZIONE, IN VIA BELENZANI (4/11/18 MAGGIO)»

18.09 - giovedì 13 aprile 2023

Le “Parole Gentili” della Fondazione Cassa Rurale di Trento. Nel prossimo maggio tre eventi dell’iniziativa che invita a riflettere sul linguaggio e sulla comunicazione. Tre appuntamenti, tutti con inizio alle ore 18, calendarizzati in altrettanti giovedì del mese di maggio. E’ l’edizione primaverile di “Parole Gentili” proposta da Fondazione Cassa Rurale di Trento in collaborazione con Ama – Associazione Mutuo Aiuto.

Obiettivo: “attraverso il dialogo e il confronto – spiegano i promotori – riflettere sul linguaggio, la comunicazione e le parole che oggi sono protagoniste delle nostre vite”.

Il via giovedì 4 maggio con “Non ti ho detto mai: il coraggio delle parole”. Protagoniste: Caterina Cropelli, cantautrice trentina che ha partecipato a «X-factor», e Linda Tovazzi, psicologa e operatrice dell’associazione Ama di Trento. Saranno trattati gioie e dolori, risorse e fatiche, dei giovani d’oggi, perché forse oggi, più di prima, la fragilità degli adulti funge da cassa di risonanza per i timori delle nuove generazioni. La serata vedrà alternarsi dialogo e musica. Caterina Cropelli, alla chitarra, si racconterà in musica attraverso le sue canzoni.

Secondo appuntamento: giovedì 11 maggio con “Parole per costruire ponti tra le generazioni”. Confronto tra Giovanna Cosenza, docente universitaria presso l’Alma Mater di Bologna, e Chiara De Monti, psicoterapeuta e operatrice Ama. Dialogo su temi e vissuti della giovinezza cercando di capire se e quanto è diverso oggi avere vent’anni, rispetto al passato meno recente.

Terzo e ultimo appuntamento: giovedì 18 maggio con “L’arte di usare le parole tra offline e online”, la comunicazione dentro e fuori dal mondo virtuale. Ne parleranno Bruno Mastroianni, filosofo, social media strategist e docente di argomentazione digitale all’università di Padova, e Giulia Tomasi, psicoterapeuta e operatrice dell’associazione Ama.

I tre incontri verranno moderati dalla giornalista Francesca Merz.

Incontri ospitati alla sede della Fondazione Cassa Rurale di Trento, Sala Nones – Palazzo Benvenuti (via Belenzani 12, Trento). Partecipazione gratuita con prenotazione.

