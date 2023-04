17.51 - martedì 11 aprile 2023

Report.St 2022/23 – Puntata del 10/04/2023. Ad aprile di tre anni fa eravamo in pieno lockdown. File di centinaia di persone per entrare nei supermercati, bare sui camion, terapie intensive stipate, il Papa in preghiera solitaria a piazza San Pietro, le serenate sui balconi alle 6 di sera, i bambini davanti a uno schermo mentre le scuole..

LINK VIDEO