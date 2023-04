CANALE 5 – “LUCE DEI TUOI OCCHI” * « AL VIA LA SECONDA STAGIONE CON ANNA VALLE E GIUSEPPE ZENO, DA MERCOLEDÌ 12 APRILE »

13.21 - martedì 11 aprile 2023

“Luce dei tuoi occhi”. Seconda stagione da mercoledì 12 aprile, su Canale 5, in prima serata. Seconda stagione per il thriller melò “Luce dei tuoi occhi”, che torna mercoledì 12 aprile in prima serata su Canale 5. Protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno – nei panni rispettivamente dell’étoile e coreografa Emma Conti e del professore di liceo Enrico Leoni – affiancati da un nuovo personaggio, la bellissima e misteriosa Petra Novak interpretata da Francesca Cavallin.

La serie è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI e diretta da Fabrizio Costa.

Nella fortunata prima stagione di “Luce dei Tuoi Occhi”, la protagonista Emma Conti, interpretata da Anna Valle, era tornata da New York nella bella città di Vicenza, dov’è nata, per cercare fra le ballerine dell’Accademia di Danza fondata da sua madre Paola (Paola Pitagora) la sua bambina creduta morta sedici anni prima. Questa ricerca non ha dato esito, ma ha permesso a Emma di svelare molti segreti legati al passato, di incontrare l’amore – Enrico Leoni interpretato da Giuseppe Zeno -, e di conoscere sei meravigliose ballerine adolescenti a cui ha imparato a voler bene come se fossero sue figlie.

All’inizio della seconda stagione, Emma ha davanti a sé un futuro luminoso che promette tanta felicità: le sue ballerine la adorano, Enrico l’ha chiesta in sposa e sua figlia Miranda, una delle ballerine dell’Accademia, l’ha praticamente adottata come mamma. Proprio quando sta per voltare pagina, però, il passato torna a cercarla: una notte, attirata dalle note di una canzone, Emma si imbatte in una ragazza sconosciuta che balla con trasporto davanti a una piccola folla. Vorrebbe correrle dietro e scoprire chi è, ma Enrico la invita ad andare avanti una volta per tutte.

Grazie al suo talento, Emma ha rilanciato l’Accademia di ballo, con sede nello spettacolare scenario della Basilica Palladiana di Vicenza, al punto da essere stata invitata a esordire in un importante teatro di New York con un adattamento coreografico in chiave contemporanea del Lago dei Cigni, con le intramontabili musiche di Tchaikovsky. Per realizzarlo, Emma dovrà completare il corpo di ballo selezionando nuovi ballerini e ballerine.

Ma proprio durante i provini, Emma rimane stregata da Diana Novak (Irene Paloma Jona), che si presenta alle audizioni per volere della madre, Petra Novak (Francesca Cavallin). Poco dopo, una notizia le sconvolge la vita. Petra confessa a Emma che Diana altro non è che la sua bambina perduta, Alice. L’arrivo della ragazza, a causa del suo misterioso passato, del suo animo tormentato e dei suoi segreti, sconvolge tutti gli equilibri fra le allieve e perfino quelli fra Emma ed Enrico, che si scopre irresistibilmente attratto da Petra.

Fra coreografie piene di brio ed eleganza, musiche immortali, amori appassionati, misteri oscuri e colpi di scena mozzafiato, e sullo sfondo romantico della città di Vicenza, della Piazza dei Signori, del Teatro Olimpico e delle sontuose Ville Palladiane, Emma dovrà imparare a essere madre e maestra di una ragazza che la rifiuta e che nasconde molti segreti. Fino a quando un nuovo colpo di scena non rimetterà in gioco ogni cosa…

///

La storia di Emma e della ricerca di sua figlia continua. Ma non è più sola, accanto a lei c’è Enrico, più innamorato che mai, che finalmente le chiede di sposarlo, naturalmente con la complicità delle ragazze della compagnia di danza. Emma è piena di gioia e di speranza per il futuro e questo la induce a mettere una pietra sul passato per ricominciare una nuova vita senza più l’ossessione di ritrovare sua figlia. Ma proprio in quel momento, in accademia, si presenta una bella donna che dice di voler restituire Diana, una ragazza che lei ha cresciuto come una figlia, alla sua legittima madre biologica: Emma. Dunque Diana è Alice.

Questo l’incipit della storia; da questo momento in poi la serie prende i connotati di un thriller. Gli elementi ci sono tutti: una ragazza muore probabilmente uccisa. La donna nasconde un passato oscuro. Diana nasconde un trauma che rivive di tanto in tanto nei suoi incubi.

Il racconto diventa incalzante e misterioso, tutte le ballerine ne sono coinvolte e sconvolte. Ma l’impegno nella danza non viene meno, anzi diventa necessario: lo spettacolo de “IL LAGO DEI CIGNI” che devono presentare a New York è l’unico modo per esorcizzare la tensione.

Chi è Diana? Chi è Petra? Chi è quell’ uomo che accompagna la donna? Un semplice autista? Una guardia del corpo – la donna è molto ricca -, un emissario di qualcuno? Sono tutte domande che lo spettatore dovrà porsi durante lo svolgimento della vicenda. Grazie all’intensità delle nostre protagoniste e alle

atmosfere create da una Vicenza più intrigante e piena di fascino della prima serie, saremo condotti ai colpi di scena finali in un soffio.

La storia avrà un epilogo definitivo e sarà sorprendente, ogni mistero avrà la sua risposta e tutto, come si conviene ad un giallo, verrà ricondotto ad una perfetta circolarità.