FLP TN-AA * ATTI VANDALICI: VETRONE E URGESI: « CANCELLO PERICOLANTE APPOGGIATO AL MURO, A RISCHIO LA SICUREZZA DEGLI UFFICI FINANZIARI A TRENTO »

09.21 - domenica 14 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Da alcuni anni la FLP “Federazione Lavoratori Pubblici” si sta battendo per far mettere in sicurezza il plesso degli Uffici Finanziari situati in Via Vannetti n. 13 a Trento. Lo testimoniano i numerosi comunicati sindacali e talune iniziative sulla stampa locale che finora, purtroppo, non hanno prodotto l’effetto desiderato. Cioè l’applicazione del Decreto Leg.vo n°81/2008 che pone dei precisi e vincolanti obblighi ed adempimenti ai datori di lavoro pubblici e privati in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il fatto più eclatante che si è registrato negli ultimi due mesi è stata la rimozione del cancello principale di accesso agli Uffici (Ragioneria Territoriale dello Stato di Trento, Corti di Giustizia Tributarie di 1° e 2° grado, Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, Direzione Interprovinciale dell’Agenzia delle Dogane, Ufficio delle Dogane di Trento, Ufficio dei Monopoli, Soprintendenza Archivistica per il Trentino A/A) perché non più funzionante e pericolosamente barcollante. Pronto a poter cadere addosso ai dipendenti e/o all’utenza che giornalmente si recano nei suddetti Uffici. Il predetto cancello è stato appoggiato al muro esterno del civico n. 13 (vedi foto 1), lasciando spalancato l’ingresso agli Uffici e garage (vedi foto 2), sia di giorno, sia di notte, naturalmente compresi i fine settimana e festivi.

Ciò permette a chiunque, innanzitutto all’eventuale malintenzionato, di avere facile accesso ai piani degli Uffici ed arrecare danni o quant’altro. Visto che la porta di accesso è sempre aperta e consente di arrivare ai piani, attraverso le scale o attraverso gli ascensori.

Così come è semplicissimo entrare nei garage delle Amministrazioni dove sono custodite le auto di servizio e quelle private dei dipendenti. Qualcuna, recentemente, visitata da ladri e oggetto di atti vandalici. Oltre alla presenza di giacigli di fortuna, residui di sostanze stupefacenti e quant’altro…

Insomma una grave situazione di degrado, intollerabile ed ingiustificata che rende precaria e carente la sicurezza all’interno dello stabile nonché dei beni di chi ci lavora.

Pertanto, alla luce dell’indifferenza e/o incapacità dimostrata sinora a porre rimedio alla problematica di cui sopra (basterebbe acquistare e sostituire il cancello ex novo, con pochi spiccioli per ognuna, visto che sono ben sette le diverse amministrazioni presenti nel compendio) che da oltre un decennio ha creato sempre problemi la cui responsabilità è in capo all’Amministratore del condominio ed ai Dirigenti degli Uffici che la FLP ha più volte sollecitati ad intervenire, siamo costretti ad affidarci alla stampa che, forse, è l’unico deterrente atto a far mettere in moto la risoluzione del problema.

G. Vetrone – C. Urgesi

Segreteria Regionale FLP