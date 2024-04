PAT * “PASSEGGINO MARATHON“: « CAMMINATA INCLUSIVA E NON COMPETITIVA, 500 PARTECIPANTI ATTORNO AL LAGO DI TERLAGO »

08.08 - domenica 14 aprile 2024

Ieri la seconda edizione della camminata inclusiva e non competitiva. Passeggino marathon: oltre 500 partecipanti attorno al lago di Terlago

Famiglie, bambini, giovani, adulti, nonni e animali in cammino assieme attorno al lago di Terlago, sbarrierato e dunque accessibile anche a passeggini, carrozzine e ai diversamente abili, per la seconda edizione della Passeggino marathon. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Vallelaghi, con la collaborazione dell’Agenzia per la Coesione Sociale e il Distretto Famiglia Valle dei Laghi. La camminata si articolava lungo un percorso di 4 km: i partecipanti sono partiti dal bar “Lido 2.0” e, camminando lungo la pista ciclabile, sono entrati nel borgo di Terlago e hanno tagliato il traguardo tornando al lago dopo un percorso ad anello. Al termine della manifestazione sono stati consegnati i premi alle famiglie partecipanti e festeggiato con merenda, animazione e musica per tutti. Presente anche lo stand di Euregio Family Pass che ha informato le famiglie sulle opportunità offerte dalla carta valida in tutta l’Euregio.

Dopo l’edizione del 2023 che aveva coinvolto più di 100 famiglie, l’iniziativa è stata riproposta ieri con ancora più partecipanti che hanno approfittato della bella giornata primaverile per divertirsi in famiglia. Il percorso, colorato e decorato dai pittogrammi family, ha condotto le famiglie dal lago, al centro abitato di Terlago e di nuovo al lago per finire con la festa finale e la premiazione dei partecipanti. Erano iscritte oltre 150 famiglie provenienti da tutta la regione, ma anche dall’estero (Brasile) e da alcuni comuni delle province di Verona e Roma. Segno di quanto iniziative come questa alimentino il benessere familiare e contribuiscano a rendere il Trentino sempre più “Amico delle famiglie”. Era presente anche la Dirigente Generale dell’ Agenzia per la Coesione Sociale, Miriana Detti, che ha portato i saluti della vicepresidente della Provincia rimarcando l’importanza degli eventi e delle attività che coinvolgono le famiglia e i bambini in una filiera con lo sport e l’ambiente.

“L’evento – ha spiegato – si inserisce in un circuito che vedrà a breve la possibilità di iscriversi alla prossima manifestazione che si svolgerà sul Monte di Mezzocorona, la “SkyRun Family Marathon” il 12 maggio. Ci aspettiamo di proseguire nelle prossime edizioni con una partecipazione delle famiglie sempre maggiore.”

Il progetto è stato ideato dall’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento, organizzato dal Comune di Vallelaghi con il Distretto Famiglia Valle dei Laghi, la Comunità di Valle e il Gruppo Sportivo Fraveggio. Inoltre sono state coinvolte dal Comune varie associazioni locali come l’Asuc, il gruppo giovani, “Inter-agiamo” composto da genitori, il circolo pensionati “El Fogolar”, la Proloco, i vigili del fuoco volontari e la Croce Rossa Italiana, sezione Valle dei Laghi.