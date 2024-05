FILCAMS – FISASCAT – UILTUCS * SAIT: «UTILE IN CRESCITA DEL 13.6%, MA LE FAMIGLIE COOPERATIVE TAGLIANO GLI STIPENDI AI DIPENDENTI»

17.28 - martedì 28 maggio 2024

Sindacati: i margini per una soluzione di sistema ci sono. Manca la volontà di valorizzare il lavoro. Cresce l’utile di Sait, ma le Famiglie cooperative tagliano gli stipendi ai dipendenti.

Chissà cosa penseranno i 1900 dipendenti delle famiglie cooperative leggendo di un utile in crescita del 13.6% sapendo che nel giro di due settimane, con la busta paga di maggio, nelle loro tasche arriveranno invece 170 euro in meno. Questo è infatti l’effetto, ormai prossimo, della disdetta unilaterale del contratto integrativo. “Sicuramente le lavoratrici e i lavoratori non potranno unirsi al coro di soddisfazione del consorzio e delle famiglie cooperative socie visto che a fronte di un aumento di ricavi e di utile, a cui hanno contribuito con il loro impegno quotidiano, corrisponde un taglio delle loro retribuzioni”, commentano amari i segretari provinciali di Filcams, Fisascat e Uiltucs, Paola Bassetti, Fabio Bertolissi e Stefano Picchetti che con una provocazione invitano famiglie cooperative e Sait a reinvestire gli utili nella tutela dei salari dei loro dipendenti.

“Questi dati sono la conferma di quanto sosteniamo da tempo e cioè che nelle sistema delle famiglie cooperative ci sarebbero i margini per arrivare ad una soluzione di sistema, a sostegno delle realtà finanziariamente più deboli e a tutela dei redditi delle lavoratrici e dei lavoratori. Manca purtroppo, almeno fino a questo momento, la volontà di andare in questa direzione preferendo la facile scorciatoia di tagliare il costo del lavoro disdettando il contratto integrativo. In barba anche alla responsabilità sociale”, insistono i sindacalisti che intanto si preparano al confronto del prossimo 4 giugno quando le tre sigle sederanno nuovamente di fronte a direttori e presidenti per capire se ci sono o meno le condizioni per trovare un’intesa.