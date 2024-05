ITALIA 1 – “LE IENE“ * I SERVIZI: «ALESSIA PIFFERI / LA VICENDA DI BABY GANG / L’UOMO DI 79 ANNI CHE SAREBBE STATO TRUFFATO DA UNA GIOVANE 27ENNE (14/5)»

17.42 - lunedì 13 maggio 2024

Domani, martedì 14 maggio, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le Iene” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: l’attrice Lea Gavino e lo speaker radiofonico Wad.

Tra i servizi:

Alessia Pifferi, la donna accusata di aver fatto morire di stenti la figlia Diana, di soli 18 mesi, oggi è stata condannata all’ergastolo dalla Corte di Assise di Milano. Antonino Monteleone torna a parlare della vicenda analizzando quanto emerso in aula.

Con Filippo Roma si torna sulla storia di Francesco, l’uomo di 79 anni che sarebbe stato truffato da una giovane 27enne. L’inviato ripercorre con l’uomo gli eventi, dal momento dell’incontro con Simona alla vicenda giudiziaria che dura ormai da 7 anni e che oggi costringe l’anziano a vivere in affitto, a trovare un modo per saldare i suoi debiti e a continuare a lavorare per far fronte alle spese. In Romania la vicenda è diventata un caso nazionale: i due si conoscono a Milano, Simona è una ballerina di lap dance e, dopo aver conquistato l’uomo, inizia a fare richieste di denaro con le motivazioni più fantasiose. Simona è stata condannata in primo grado a 5 anni per truffa e 3 per riciclaggio di denaro. Il tribunale interpellato ha già sequestrato il patrimonio milionario della donna, tra case, terreni e auto, ma la giovane ha fatto ricorso in appello e solo a giugno si saprà come finirà il tentativo di Francesco di riavere indietro, almeno in parte, quello che ha perso. L’inviato, sulle tracce di Simona, vola in Romania con Francesco per assistere alla sentenza del processo d’appello contro l’ex ballerina e, una volta lì, incontra sia un suo ex sia la donna condannata.

Nicolò De Devitiis prova a fare luce sulla vicenda di Baby Gang, il trapper tornato in carcere a fine aprile a causa di alcune foto apparse sul suo profilo Instagram, utilizzate per promuovere il suo ultimo album. L’inviato e il manager del cantante, cercheranno di fare chiarezza sull’aggiornamento del profilo social, che avverrebbe per mano dello stesso manager, e leggeranno un documento molto importante scritto proprio da Baby Gang direttamente dal carcere.

L’ideatore del programma è Davide Parenti. In regia Antonio Monti. Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.