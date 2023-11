FENALT * CASO SARA PEDRI: PANEBIANCO, « SAREMO PARTE CIVILE NEL PROCESSO, COERENTI CON IL NOSTRO IMPEGNO DI SINDACATI »

14.25 - venerdì 24 novembre 2023

Per contrastare le condotte illecite sul posto di lavoro. Fenalt: parte civile nel processo sul caso Pedri. Panebianco (Fenalt): “E’ un gesto coerente con l’impegno del nostro sindacato”. FeNALT ha tra i propri principali scopi statutari la tutela degli interessi morali, economici, assistenziali e previdenziali sia collettivi sia individuali delle lavoratrici e dei lavoratori ed è uno dei sindacati più rappresentativi del comparto sanità.

Con la finalità di tutelare la dignità e gli interessi morali di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori, e di contrastare le condotte illecite nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori e, infine, per garantire l’immagine e la credibilità del sindacato, FeNALT ha deciso di costituirsi oggi con l’assistenza dello studio legale degli avv.ti Paolo Emilio Letrari, Diego Berti e Simone Pallone di Rovereto parte civile nel processo penale che vede imputati il dott. Saverio Tateo e Liliana Mereu per i noti fatti che hanno coinvolto tra gli altri e le altre la dott.ssa Sara Pedri.

“Riteniamo assolutamente doverosa questa nostra iniziativa giudiziaria – afferma Paolo Panebianco, responsabile area APSS di Fenalt – e coerente con l’impegno di un sindacato effettivamente rappresentativo delle lavoratrici e dei lavoratori”. “La nostra azione sindacale – osserva Maurizio Valentinotti, segretario generale Fenalt – pone particolarmente attenzione, tra le altre cose, anche alla salute delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro, come dimostra il convegno sul mobbing organizzato alcuni mesi fa alla sala della Filarmonica. Per questo abbiamo ritenuto opportuno procedere in sede giudiziaria per accertare la verità su una vicenda drammatica ancora in attesa di tanti chiarimenti”.

Paolo Panebianco

Maurizio Valentinotti