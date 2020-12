AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO (TN) * ASSEMBLEA: « APPROVATO IL BILANCIO PREVISIONALE 2021, CONFERMATO PRESIDENTE ROBERTO FILIPPI E CONSIGLIERE DELEGATO ELENA ANDREOLLI »

Si è tenu​ta ieri, lunedì 7 dicembre, l’Assemblea dell’Azienda Consorziale Terme di Comano che ha coinvolto i sindaci dei cinque comuni delle Giudicarie esteriori, chiamati all’approvazione del Bilancio di Previsione 2021 e del Bilancio Pluriennale 2021-2023.

L’Assemblea ha proceduto inoltre, in un’ottica di continuità rispetto al lavoro eseguito nell’ultimo biennio, alla nomina del Consiglio di Amministrazione confermando il ruolo di Presidente a Roberto Filippi e di Consigliere Delegato a Elena Andreolli.

Obiettivo “Terme di Comano 2025”. L’Assemblea dell’Azienda Consorziale approva i Bilanci di Previsione e sceglie la continuità organizzativa per puntare al nuovo posizionamento della propria offerta.

Alla guida confermati Roberto Filippi e Elena Andreolli: proseguiranno il lavoro già avviato che condurrà le Terme di Comano alla completa riqualificazione di strutture, organizzazione e proposta di valore per il cliente.

Continuità, programmazione, crescita. Presente e futuro delle Terme di Comano poggiano su solide fondamenta e la conferma viene direttamente dall’Assemblea dell’Azienda Consorziale rappresentata dai sindaci dei cinque Comuni delle Giudicarie esteriori, che si è riunita oggi con importanti questioni all’ordine del giorno: l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021 e del Bilancio Pluriennale 2021-2023 e la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Nonostante le attuali congiunture economiche e sociali dovute alla pandemia in corso rendano difficile una pianificazione affidabile, il bilancio di Previsione Pluriennale è stato predisposto coerentemente con le strategie e le azioni messe in campo nell’ultimo biennio, considerando il processo di rinnovamento e sviluppo del prodotto avviato e le prospettive di un mercato con ampie potenzialità. Per quanto riguarda il Bilancio di Previsione 2021, sulla base delle attività aziendali e dei trend offerti in particolare dal comparto benessere, si prospetta una progressiva crescita del fatturato con un riavvicinamento ai buoni risultati del 2019.

La continuità economica va di pari passo con quella gestionale e operativa. Al termine di un triennio dedicato a definire un nuovo corso dell’Azienda dal punto di vista strategico, organizzativo e di prodotto finalizzato al nuovo posizionamento richiesto dal mercato e coerente con l’importante piano di investimenti avviato, l’Assemblea in fase di nomina del Consiglio di Amministrazione ha deciso all’unanimità di valorizzare il lavoro svolto finora, confermando alla guida delle Terme di Comano il Presidente Roberto Filippi e il Consigliere delegato Elena Andreolli.

“Al Consiglio di Amministrazione, sostenuto dall’Assemblea” spiega la sua Presidente Mattevi, “spetta il compito di costruire le ‘Terme di Comano 2025’, oltre che a livello di strutture anche e soprattutto come proposta di valore per il cliente, coerente con i bisogni del mercato, e sostenuta da un’organizzazione efficiente, produttiva e orientata al risultato” e sottolinea che “la concretizzazione della riqualificazione di tutto il comparto termale deve diventare un elemento trainante non solo per i collaboratori delle Terme ma per tutto il nostro territorio”.

L’Assemblea è stata anche l’occasione per un breve resoconto del piano degli investimenti. In corso i lavori della commissione tecnica nominata per l’appalto di progetto esecutivo e dei lavori di riqualificazione del centro termale, così come quelli per il rifacimento dell’illuminazione del parco termale, mentre è stata affidata la progettazione per la riqualificazione dell’area del vecchio albergo termale e dell’Antica Fonte.

Forti della definizione della nuova governance, le Terme di Comano confermano l’apertura dal 26 dicembre al 10 gennaio e sono già state avviate le campagne promozionali per cercare di dare forza ad una stagione invernale che è pronta ad accogliere tutti coloro che sceglieranno le terme per dedicarsi alla cura e alla prevenzione. I viaggi per esigenze di salute sono infatti consentiti dall’ultimo DPCM, che ha confermato ancora una volta l’attività dei centri termali che dispongono del presidio sanitario obbligatorio per legge e che erogano prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

“È stata una scelta estremamente difficile ma alla fine abbiamo deciso per l’apertura, penalizzando le valutazioni imprenditoriali di economicità, per confermare di essere un punto fermo per i nostri ospiti e per dare un forte segnale di motivazione e sostegno al nostro territorio che deve necessariamente crescere e svilupparsi valorizzando il prodotto termale, il paesaggio e la ruralità che lo caratterizzano” commenta il Presidente Filippi.