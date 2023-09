FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE / TRENTO * “POPLAR FESTIVAL 2023“: « “DOSS TRENTO“, NON SI RIPETA QUANTO AVVENUTO DURANTE LA SCORSA EDIZIONE »

10.47 - giovedì 14 settembre 2023

POPLAR FESTIVAL 2023: NON SI RIPETA QUANTO AVVENUTO DURANTE LA SCORSA EDIZIONE!.

Abbiamo appreso in queste ore notizia della riedizione del POPLAR FESTIVAL sul Doss Trento, luogo simbolo della nostra città. Dal 14 al 17 settembre prossimi, infatti, verrà riproposto un evento che lo scorso anno ha letteralmente indignato gran parte dei nostri concittadini. Oltre alla sacralità del luogo scelto, gran parte della città fu tenuta sveglia per tre notti consecutive dal volume eccessivamente alto della musica.

Avevamo portato la questione in Consiglio Comunale, chiedendo espressamente che per eventuali future edizioni fosse individuato un luogo idoneo e diverso, richiesta caduta purtroppo nel vuoto. Esprimiamo quindi la nostra totale contrarietà alla realizzazione di tale evento sul Doss Trento, auspicando quantomeno che prevalga un buonsenso che porti all’installazione del palco nel punto più distante possibile dal Mausoleo dedicato a Cesare Battisti, nonché al mantenimento delle emissioni sonore entro dei limiti e degli orari accettabili.

C’è un sottile confine tra la necessità di far vivere la città anche tramite la realizzazione di eventi sul territorio (cosa che condividiamo!) e il sacrosanto diritto dei cittadini di non veder compromessa la possibilità di un giusto riposo nelle ore notturne, confine che non va assolutamente oltrepassato!

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.