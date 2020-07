RTL 102.5 * « TUTTI IN VACANZA CON RADIO ZETA E RADIOFRECCIA, DAL 27 LUGLIO AL 23 AGOSTO SI FA FESTA “ON AIR” IN DIRETTA DALLA PUGLIA »

La radio non lascia soli gli italiani. RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia invitano alla “ripartenza” i loro milioni di ascoltatori puntando sulla positività, sull’allegria e sull’orgoglio italiano: per tutto il mese di agosto dal Blu Serena Valentino Village di Castellaneta Marina (TA) i conduttori e le conduttrici delle tre emittenti porteranno “idealmente” in vacanza tutta l’Italia che ascolta la radio.

Da lunedì 27 luglio a domenica 23 agosto dalle 6.00 alle 24.00 le radio della famiglia di RTL 102.5 accompagneranno in diretta ogni giorno tutti gli ascoltatori nelle loro vacanze: una costante linea diretta permetterà al pubblico all’ascolto di raccontare il Paese che riparte, le aziende turistiche che coraggiosamente riaccendono i loro impianti, le famiglie che tornano a riunirsi al mare o in montagna, la gioia dei figli e dei nipoti, le nostalgie delle estati di una volta di nonni e nonne. La radio si candida così, come già fatto nei mesi più delicati della pandemia, a raccontare gli stati d’animo dei nostri connazionali nel dopo Covid.

Come ogni anno RTL 102.5 sarà la colonna sonora all’estate italiana garantendo l’informazione ad ogni ora, sempre puntuale e attenta. RTL 102.5 si può ascoltare in diretta nelle 24 ore dalla radio, dalla Tv (canale 736 Sky, 36 DTT), dall’app, dal sito rtl.it e da tutti i canali social.