FDI – COMUNE TRENTO * SICUREZZA: « ANCORA UN’AGGRESSIONE IN CENTRO, AD OPERA DI UN GRUPPO DI RAGAZZI »

16.29 - sabato 8 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

ANCORA UN’AGGRESSIONE IN CENTRO AD OPERA DI UN GRUPPO DI RAGAZZI

Non possiamo che indignarci davanti all’ennesima aggressione avvenuta nel pomeriggio di ieri nella nostra città. Verso le 17.30, all’altezza dell’incrocio tra via Madruzzo e via Rosmini, un uomo settantenne che camminava tranquillamente sul marciapiede con l’intento di dirigersi verso piazza Duomo, dapprima è stato circondato da un gruppo di giovani e successivamente è stato raggiunto da una serie di pugni al volto. Un episodio assurdo scaturito dal nulla, come se malmenare i passanti sia diventato un passatempo per giovani annoiati. Una prognosi di cinque giorni con trauma facciale per il malcapitato che si è immediatamente recato al Pronto Soccorso e che nella giornata di oggi ha sporto regolare denuncia per quanto avvenuto presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di via Barbacovi.

Un’altra aggressione a seguito di quelle di cui siamo venuti a conoscenza e che abbiamo pubblicamente denunciato nei mesi passati. L’ennesimo episodio di violenza perpetrato ancora una volta da un gruppo di giovani che dovrebbe spingere l’Amministrazione Comunale a delle doverose considerazioni. Esprimendo tutta la nostra vicinanza alla persona aggredita, ci aspettiamo una dura presa di posizione da parte del Sindaco per quanto avvenuto. Siamo dinnanzi ad una vera e propria emergenza sociale, oramai questi episodi non possono più essere derubricati a semplici “bravate”!

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.