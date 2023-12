EVERNESS – AGOSTINO CAROLLO * SPANKOX: « SKYWALK, CONCERTO SOPRA LE NUVOLE A MEZZOCORONA (TN) »

18.46 - lunedì 18 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Agostino Carollo: concerto sopra le nuvole a Mezzocorona. Mezzocorona, 18 dicembre 2023. Non è da tutti suonare sospesi sopra le nuvole. Ci è riuscito oggi Spankox (nome d’arte del musicista trentino Agostino Carollo), che ha realizzato una emozionante live performance di musica elettronica sulla Skywalk del Monte di Mezzocorona, in Trentino, a 650 metri dal suolo. Nonostante le oscillazioni della struttura e il pavimento trasparente, l’artista è riuscito a controllare la naturale sensazione di paura e di disorientamento e a entrare in sintonia con il fantastico panorama circostante, realizzando un concerto unico, completamente live e comprendente esclusivamente brani composti e prodotti da egli stesso.

Questa emozionante e originale performance musicale è stata realizzata nell’ambito di Sonicae, iniziativa che propone straordinari concerti in selezionate location non convenzionali del Trentino per creare una moderna e innovativa vetrina dei luoghi più belli del territorio attraverso il prisma della musica, della tecnologia e del video.

Protagonista dell’iniziativa è un cast di artisti trentini di fama internazionale: Alba Leng, Fire Saga, Hal, IAGA e Spankox. Essi presentano esclusivamente la propria musica originale, scritta e prodotta da loro stessi, con performance uniche realizzate appositamente per Sonicae.

Gli artisti propongono in prima mondiale assoluta anche nuovi brani musicali inediti ispirati dalle location degli eventi, che sono: Sega di Ala, Lago di Molveno, Lago Santo, Aquila Vaia di Marcesina, Castel Belasi, Punto Panoramico Vallagarina, Skywalk Monte Mezzocorona. Ogni evento è diverso dall’altro e si svolge sempre in un contesto scenografico naturale e di grande impatto. I concerti sono offerti al pubblico di tutto il mondo sotto forma di live video streaming su Facebook Live e YouTube da venerdì 15 dicembre fino a venerdì 22 dicembre 2023, ogni giorno alle ore 16.00. Per assistere basta cliccare su www.sonicae.it. I video di Sonicae rimangono sempre disponibili per la visione sia su Facebook che su YouTube anche dopo la prima trasmissione. Su Spotify si trova anche la playlist ufficiale dell’iniziativa. Sonicae è prodotto da Everness con la direzione e il management organizzativo di Agostino Carollo.

*

IL VIDEO DEL CONCERTO: