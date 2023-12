ORDINE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI – TRENTINO * SALVIAMO IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: « LA CONFERENZA STAMPA A TRENTO, PALAZZO GEREMIA (20/12 – 11.00) »

18.34 - lunedì 18 dicembre 2023

La conferenza stampa è promossa dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento, in collaborazione con la Consulta provinciale per la Salute, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) e la LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

L’incontro è organizzato in occasione del quarantacinquesimo anniversario dell’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, per ricordare l’importanza della legge emanata il 23 dicembre 1978, che garantisce il diritto alla salute a tutti indiscriminatamente. L’Ordine si sente in dovere di ricordare questo importantissimo traguardo, che ha rivoluzionato l’assistenza socio-sanitaria nel nostro Paese e crede nell’opportunità di coinvolgere, attraverso gli organi di informazione, le istituzioni, gli operatori socio sanitari e i cittadini e richiamarli all’obbligo morale di difendere questo patrimonio comune.

Oltre al sottoscritto saranno presenti il dott. Renzo Dori, presidente della Consulta per la Salute, il dott. Daniel Pedrotti, presidente OPI e il dott. Mario Cristofolini, presidente LILT. Verranno presentate alcune proposte finalizzate a migliorare il sistema sanitario Nazionale e quello trentino, in particolare.

Dott. Marco Ioppi

Presidente Ordine Medici Chirurgi e Odontoiatri della provincia di Trento