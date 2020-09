ON. CATTOI (LEGA TRENTINO) : BILANCIO COMUNE ALA (TN): «  È RISAPUTO CHE NON ESISTE UN FINANZIAMENTO PAT VINCOLATO ALLA COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE AI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI »

Se dopo oltre trent’anni di frequentazione del consiglio comunale, ricoprendo anche ruoli come assessore, la candidata a Sindaco del Comune di Ala sig.ra Franca Bellorio, non conosce ancora come vengono finanziati i capitoli di spesa corrente del bilancio comunale, forse è opportuno si informi meglio prima di scrivere affermazioni errate sui social.

È risaputo che non esiste un finanziamento provinciale vincolato alla copertura delle spese relative ai compensi degli amministratori comunali.

Infatti il capitolo di spesa in parte corrente a ciò destinato può essere finanziato a piacimento da parte dell’amministrazione comunale in carica, o mediante fondi propri o con fondi provenienti da altre entrate extracomunali.

Ma questa è una scelta che l’amministrazione pone in essere, non certo un vincolo; ne deriva quindi, per una logica che evidentemente sfugge alla candidata Bellorio, che ogni risparmio di spesa su tale capitolo rimane nelle ESCLUSIVE disponibilità del bilancio comunale.

Ne consegue quindi che tale mancata spesa potrà essere utilizzata dall’amministrazione stessa come meglio ritenuto, anche nell’ambito della parte corrente del bilancio.

Ribadisco quindi con forza l’intenzione della sottoscritta e della coalizione che rappresento di destinare questi risparmi di spesa a favore delle politiche a sostegno delle famiglie del Comune di Ala.

Rimango tuttavia disponibile a qualunque confronto pubblico sul tema tra la sottoscritta e la candidata Bellorio per eventuali ulteriori delucidazioni che le possano far meglio comprendere com’è strutturato il bilancio del comune per il quale ella vorrebbe proporsi alla guida.

Questo quanto dichiarato in una nota dall’Onorevole e candidata Sindaco ad Ala Vanessa Cattoi