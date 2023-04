EVERNESS – AGO CAROLLO * “X-TREME”: « AL “ROPPONGI CUBE“ DI TOKIO PRESENTATI I BRANI “THAT’S THE WAY” – “MY FIRE” – “WONDERLAND” – “NO CORRIDA” »

11.11 - lunedì 17 aprile 2023

Strepitoso successo per Ago Carollo “X-TREME” a Tokio che sabato 15 aprile ha registrato il “tutto esaurito” al Roppongi Cube per la sua attesissima esibizione come DJ al “Dancemania Birthday”, l’evento giapponese che annualmente celebra la migliore musica dance elettronica e i suoi più importanti protagonisti. L’artista è stato accolto con grandissimo entusiasmo dai fan giapponesi che si sono scatenati durante la sua performance. L’artista ha presentato esclusivamente la sua musica, includendo nella scaletta i suoi più grandi successi pubblicati in Giappone dalla EMI – Toshiba, tra i quali “That’s The Way”, “My Fire”, “Wonderland”, “No Corrida” e altri. Dopo lo show, durato un’ora e mezza, due ore di autografi e fotografie con i fan la dicono tutta su quanto sia amato l’artista dai giapponesi, che lo hanno definito “leggenda” in carne ed ossa.

Agostino Carollo è uno dei pochissimi musicisti internazionali ad avere ricevuto dal Governo Giapponese il visto speciale E (Entertainer) per andare a suonare la propria musica in Giappone. Si tratta di uno speciale visto riservato agli artisti professionisti internazionali di una certa notorietà che permette di lavorare in Giappone. Non è facile ottenere questo visto artistico perché prima ancora di presentare la domanda bisogna ricevere dal Governo Giapponese un particolare “Certificato di Eleggibilità” che attesta che l’artista ha tutti i requisiti per essere ammesso sul territorio e presentare con performance dal vivo la propria musica.

“È stato fantastico – ha detto Agostino Carollo – e mi sono divertito moltissimo. Ho un feeling particolare per il Giappone e i miei fan giapponesi sono incredibili. Sono contentissimo di essere ritornato ad esibirmi in Giappone, il Paese dove ho ottenuto i miei primi grandi successi internazionali e dove la cultura musicale è a livelli altissimi”. Video e foto anche sul profilo Instagram @agocarollo.