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SWG * INTENZIONI DI VOTO – 10 GENNAIO 2022: « PD AL 22,2% / FDI 19,9% / LEGA 19,0% / M5S 14,0% / FI 7,8% / AZIONE 4,1% »

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