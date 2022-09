UIL TRENTINO * “FRIDAYS FOR FUTURE”: SEGRETARIO GENERALE ALOTTI, « SOSTIENIAMO LA MOBILITAZIONE GLOBALE PER IL CLIMA, TEMA DETERMINANTE PER IL PAESE »

20.10 - giovedì 22 settembre 2022

La UIL del Trentino sostiene la mobilitazione globale per il clima indetta dal movimento Fridays for Future per domani 23 settembre.

Una Giusta Transizione che sia in grado di garantire occupazione, salvaguardia dell’ambiente, del clima e della salute è un tema determinante per il nostro Paese.

Gli impegni assunti dall’Italia con il PNRR, insieme alla Strategia europea per la de-carbonizzazione, pur nella complessa vicenda della crisi energetica in atto, impongono un radicale cambiamento del nostro modo di produrre e di lavorare.

Questo sarà possibile solo con un impegno concreto e sinergico da parte di tutti gli attori coinvolti: perché le sfide che abbiamo di fronte sono epocali e non ammettono errori.

Walter Alotti

Segretario Generale Uil del Trentino