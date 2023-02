GALATEO (FDI ALTO ADIGE) * BOLZANO – CONVEGNO PRO VITA: « LO SLOGAN DELLE ORGANIZZAZIONI LGBT È “INCONTRIAMOCI PER NON LASCIARLI PARLARE IN PACE” »

14.50 - giovedì 9 febbraio 2023

“incontriamoci per non lasciarli parlare in pace”, questo è lo slogan con cui le organizzazioni lgbt stanno organizzando con un tam-tam nelle chat l’offensiva alla conferenza organizzata da Pro-Vita in cui si parlerà di ideologia gender. Curioso che proprio coloro che inneggiano alla fluidità gender rivendicando la libertà di scegliere il genere di appartenenza e rivendicano la libertà del proprio orientamento sessuale abbiano deciso che i relatori siano tutti uomini eterosessuali. Alla faccia della lotta alle discriminazioni. E lo fanno con l’immagine di persone in “rivoluzione” con i pugni al cielo e un palazzo che brucia. Io sarò uno dei relatori, sono stato invitato e parteciperò convintamente per spiegare le ragioni del mio pensiero a sostegno della famiglia naturale.

Qual è la differenza è evidente a tutti, da un lato c’è il dialogo, il ragionamento giuridico, la valutazione politica dell’uso del denaro pubblico, dall’altro c’è odio e violenza, censura e volontà di chiudere la bocca anche con la forza. Naturalmente abbiamo avvisato la questura, perché rivendichiamo il diritto di poterci riunire e parlare di idee e di visioni in un contesto democratico. Democrazia che per il mondo arcobaleno è evidentemente solo quello che vogliono loro. Si ricorda che l’evento dal titolo “potremo ancora chiamare mamma e papà” si terrà venerdì 10 febbraio alle ore 19 nella sala Anne Frank, in via della Mendola 124 a Bolzano.

Marco Galateo (Fdi)