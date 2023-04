CAVADA (LEGA) * DISTRIBUZIONE GAS NATURALE: « BENE LA METANIZZAZIONE DI MASI DI CAVALESE, UN PASSO AVANTI PER IL NOSTRO TERRITORIO »

09.18 - lunedì 17 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sono soddisfatto per l’esito positivo della gara per la realizzazione del collegamento e distribuzione del gas naturale nella frazione di Masi. Quest’opera è stata attesa da più di 23 anni ed è una delle poche zone della valle attualmente senza questa importante alternativa energetica. Questa è un’opportunità per le famiglie che risiedono nella zona e per la zona artigianale della Podera, che beneficeranno dell’utilizzo di questo metodo più pulito ed eco-sostenibile.

Ho sempre creduto fortemente nella necessità di promuovere l’uso di energia pulita nella nostra valle e l’introduzione del gas naturale rappresenta un grande passo avanti per il nostro territorio. È stata una richiesta che avevo sostenuto nel programma elettorale del 2018 e che ho portato avanti da subito, con l’approvazione di ben due documenti in Consiglio Provinciale. È un grande risultato per me e per tutti gli abitanti della zona, che potranno finalmente usufruire di un moderno e sostenibile sistema di fornitura energetica.

Sono anche grato all’amministrazione del Comune di Cavalese per l’ottima collaborazione e l’impegno che ha consentito questo importante risultato. Grazie alla loro costante attenzione e al supporto tecnico, abbiamo potuto portare a termine questa sfida. Siamo stati in grado di superare tutti gli ostacoli e di conseguire un risultato di grande valore.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino, Gianluca Cavada.