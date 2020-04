TRENTO FILM FESTIVAL E FONDAZIONE MUSEO STORICO * TRENUTEK REKE / IL TEMPO DEL FIUME: « IL 18 E 19 APRILE SU HISTORY LAB IL FILM DI NADJA VELUSCEK E ANJA MEDVED »

Visioni.Il Trento Film Festival dalle Dolomiti alle vette del mondo. Ultimo appuntamento con la trasmissione frutto della collaborazione tra Trento Film Festival e Fondazione Museo storico del Trentino: sabato 18 e domenica 19 su History Lab andrà in onda Trenutek Reke / Il tempo del fiume, il film di Nadja Veluscek e Anja Medved che ci porta a seguire il corso dell’Isonzo, da sempre un fiume di confine.

Dopo quattro week-end all’insegna del cinema di montagna e delle terre alte, si chiude Visioni. Il Trento Film Festival dalle Dolomiti alle vette del mondo, la trasmissione nata nel 2019 dalla collaborazione tra il Trento Film Festival e la Fondazione Museo storico del Trentino.

Protagonista di quest’ultima tappa sarà Trenutek Reke / Il tempo del fiume (di Nadja Veluscek e Anja Medved, Italia / 2010 / 63′), che ci porta a seguire il corso dell’Isonzo, da sempre un fiume di confine. Il suo corso relativamente breve collega due mondi diversi: le Alpi e il Mediterraneo. E’ un fiume ricco di contraddizioni, molto attraente, ma altrettanto pericoloso, famoso per il colore smeraldo ma anche per le battaglie sanguinose.

La Prima Guerra Mondiale non ha distrutto solo la vita, i villaggi e i campi, ma anche il rapporto che l’uomo aveva con la natura. Di chi è oggi l’Isonzo? La Slovenia lo ruba all’Italia con le dighe, l’Italia ne spreca le acque con un’irrigazione smodata. Le imprese edili ne saccheggiano la ghiaia e l’industria ne inquina le acque con le discariche. In tutto questo intrecciarsi di interessi contrapposti ci si dimentica che l’Isonzo appartiene in primo luogo a se stesso, e che il ruolo essenziale che svolge da milioni di anni è importante per tutti.

Visioni va in onda su History Lab, visibile sul canale 602 del digitale terrestre (solo in Trentino Alto Adige) e in streaming negli stessi orari sul sito hl.museostorico.it: appuntamento sabato 18 alle 20.30, con repliche domenica 19 alle 10.00, alle 15.00 e alle 20.00.

Trento, 17 aprile 2020