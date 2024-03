ELEONORA ANGELI (NOI TRENTINO) * DONNE E ISTITUZIONI: « LE SENSIBILITÀ DIVERSE POSSONO PORTARE ALLE MIGLIORI PROPOSTE POLITICHE »

09.20 - venerdì 8 marzo 2024

La presenza delle donne nelle istituzioni è finalmente l’affermazione di un percorso volto a dare risposte coerenti con i bisogni della nostra società. Uomini e donne hanno sensibilità e capacità diverse che solo se fanno sinergia possono portare alle migliori proposte politiche. Per chi ha la passione politica non è un problema dare la disponibilità per posizioni strategiche, ma quello che spesso accade è che la distribuzione degli spazi politici avviene sul consenso (numeri di preferenza) e non sui profili di competenza delle persone elette; poche sono le donne che dentro le liste hanno consensi superiori a quelli degli uomini.

Esistono poi sensibilità diverse e modus operandi diversi da partito a partito a liste civiche non strutturate politicamente come quella alla quale io appartengo. Sono orgogliosa del mio percorso politico rispetto nel quale non mi sono mai sottratta dall’esprimere politicamente la mia posizione.

Penso che la mia forza sia nella passione politica, nella determinazione, nel non aver paura nell’esprimere il mio pensiero e nel mio agire perché sempre guidata da ciò che considero il bene a cui deve tendere il mio impegno nelle amministrazioni e nelle istituzioni. Non sono mancati e non mancano i momenti di difficoltà e di solitudine, ma mi ritengo una donna fortunata avendo il dono della Fede che mi trasmette quella tranquillità d’animo che mi fa proseguire nel mio agire politico.

Eleonora Angeli

Consiglio Provincia autonoma Trento (Noi Trentino per Fugatti Presidente)