EVERNESS – AGOSTINO CAROLLO * “ PRÏSM “: « IL NUOVO FESTIVAL SI È CONCLUSO CON ALBA LENG AL MUSE, I CONCERTI SONO STATI TRASMESSI IN STREAMING »

Il nuovo Festival PRÏSM si è concluso ieri 28 dicembre 2020 con Alba Leng al MUSE. Dal 21 dicembre, per otto giorni consecutivi, PRÏSM ha proposto otto straordinari concerti in otto selezionate location del Trentino per creare una moderna e innovativa vetrina dell’eredità culturale e dei luoghi storici attraverso il prisma della musica, della tecnologia e del video. Protagonista del Festival è stato un cast di artisti trentini di fama internazionale: Alba Leng, Spankox, IAGA e Fire Saga. Essi hanno presentato esclusivamente la propria musica originale, scritta e prodotta da loro stessi, con performance uniche realizzate appositamente per PRÏSM.

Gli artisti hanno presentato in prima mondiale assoluta anche nuovi brani musicali inediti ispirati dalle location degli eventi. Ogni evento è stato diverso dall’altro e si è svolto sempre all’ora del tramonto, in un contesto scenografico naturale e di grande impatto. I concerti, della durata di circa un’ora ciascuno, sono stati offerti al pubblico di tutto il mondo sotto forma di dirette video streaming su Facebook Live e YouTube che hanno avuto inizio tutti i giorni alle ore 16.00. Per rivedere gli eventi basta cliccare su www.festivalprism.com. Su Spotify c’è anche la playlist ufficiale: https://bit.ly/PrismSpotify. Il Festival PRÏSM è stato prodotto da Everness con la direzione artistica e il management organizzativo di Agostino Carollo.

