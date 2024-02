EDG SPETTACOLI * “REBEL ROOTZ“: « LA BAND TRENTINA PUBBLICA SU SPOTIFY “LA MUSICA NON C’E'” DI COEZ, IN VERSIONE REGGAE »

10.47 - mercoledì 28 febbraio 2024

La band trentina reggae Rebel Rootz pubblica su Spotify “La Musica Non C’è”, una rivisitazione in stile reggae del celebre brano di Coez. Il brano uscirà venerdì 1° marzo e sarà accompagnato da un video che verrà pubblicato sul profilo ufficiale di Instagram della band.

La traccia, eseguita dal vivo durante un concerto, ha già suscitato un grande consenso tra il pubblico, incantato dalla freschezza e dall’energia contagiosa della reinterpretazione proposta dai Rebel Rootz.

“L’idea è nata per gioco – spiega il frontman della band, Massimo (Menny) Fontanari – eravamo in sala prove e stavamo preparando il live per il weekend, volevamo portare qualcosa di diverso, qualcosa che non avevamo mai fatto. L’idea di trasformare un brano già esistente e portarlo nel nostro stile c’è sempre stata, ma non siamo mai riusciti a dare vita a questo progetto. Ho sempre apprezzato Coez e in generale la scena indie italiana, così ho proposto ‘La musica non c’è’”.

Un brano uscito perfetto fin da subito. “Quella sera non l’abbiamo provato molto e siamo andati avanti a preparare lo spettacolo – prosegue Menny – Il giorno del live abbiamo avuto la pazza idea di inserire la canzone in scaletta, con l’obiettivo di divertirci e capire la reazione del pubblico. Il risultato è stato potente, il pubblico è esploso, ha apprezzato moltissimo il brano, e così finito il live abbiamo deciso di registrare la nostra versione”. Il brano è stato prodotto da Ciro Pricevive & Marco Dal Lago, invece le voci sono state registrate da Bighouse al BHL RECORDS

La musica non c’è non sarà l’unica uscita musicale prima dell’estate. Sono in arrivo anche degli inediti dei Rebel Rootz, attesissimi dai fan.

“Una soddisfazione seguire i Rebel nei loro progetti – dice Enzo Di Gregorio di EDG Spettacoli, che segue la band –. Stiamo lavorando per portare la loro musica tra festival e piazze. Sarà un’estate ricca di musica, energia e divertimento”. L’uscita di “La Musica Non C’è” anticipa il prossimo progetto discografico dei Rebel Rootz, previsto per il 2024. La band sta lavorando per offrire ai fan un’esperienza musicale ancora più coinvolgente e autentica e per celebrare i quasi tre lustri dalla nascita della band. Inoltre, si preannuncia un rinnovamento nel management del gruppo e nella produzione artistica, anticipando un’evoluzione significativa nel percorso creativo dei Rebel Rootz.

Nata a Trento nel febbraio 2010, la band Rebel Rootz porta avanti una visione unica e innovativa della musica reggae, fondata sull’incontro di personalità diverse e sulla contaminazione sonora che li contraddistingue. Composta da Massimo Fontanari in arte Menny (voce), Carlo Villotti (chitarra e cori), Francesco “Ago” Dallago (basso), Pietro Toniolli (tastiere) e Loris”Ciada” Dallago (batteria), la band è conosciuta per il suo grande impatto musicale e la capacità naturale di coinvolgere il pubblico con la loro energia solare.

Per ulteriori informazioni sui Rebel Rootz e per ascoltare “La Musica Non C’è”, vi invitiamo a visitare il loro profilo Spotify e a seguire gli aggiornamenti sui social media.

