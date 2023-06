EDG SPETTACOLI E TRENTINO EVENTI * “ALBERE SUMMER FESTIVAL“: DI GREGORIO, « È STATO UN GRANDE SUCCESSO, 15 MILA LE PRESENZE »

10.07 - lunedì 19 giugno 2023

Grande successo per la tre giorni nei 10 anni dalla fondazione delle Albere. Enzo Di Gregorio: “Un ritrovo per giovani e famiglie. È un quartiere che merita di essere vissuto e valorizzato”. È stato un grande successo. Le ALBERE SUMMER FESTIVAL, andate in scena nel fine settimana in piazza Donne Lavoratrici in occasione delle Feste Vigiliane, ha chiamato a raccolta oltre 15 mila persone tra giovani e famiglie che si sono dati appuntamento per ascoltare musica, ballare, giocare, divertirsi, e, nelle casette dei prodotti tipici del territorio, bere e mangiare.

Organizzata da EDG Spettacoli e Trentino Eventi, la proposta ha vinto la sfida di sdoganare un quartiere che nel suo decimo compleanno è ancora in cerca di un’identità ben precisa.

“Crediamo – dice Enzo Di Gregorio di EDG Spettacoli – che la formula proposta abbia ampiamente funzionato. A dirlo i numeri. Durante la giornata, la piazza ha accolto bambini e famiglie, alla sera i grandi concerti, la musica e i dj set fino a tarda notte hanno richiamato migliaia di giovani. Le casette con le tante proposte gastronomiche locali del territorio trentino sono diventate punto di riferimento per pranzo e cena”.

A credere nella proposta Itas Mutua che ha sostenuto il Villaggio Incantato con castelli e scivoli gonfiabili, giochi di società, lego giganti e tappeti elastici. Le aziende gastronomiche locali con le loro proposte: Macelleria Cis, Macelleria Massimo Goloso, Panificio Cirilli, La Tana dell’Orso, Urban Coffee Lab, il Gatto Gordo. E naturalmente gli artisti che si sono dati appuntamento sul palco nelle tre serate: Frequenze Italiane, Rebel Rootz, Articolo 3ntino.

“Il gioco di squadra ci ha premiato – conclude Di Gregorio – Le Albere sono un quartiere straordinario, con tanti spazi e tanto verde che merita di essere vissuto e valorizzato. Dobbiamo pensare a un ‘centro storico diffuso’. La città di Trento può allargarsi e guardare ad altri spazi quando si tratta di iniziative importanti e di intrattenimento”.