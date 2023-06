COLLEGIO ARCIVESCOVILE * LIBRO “EMANUELA ORLANDI – IL RAPIMENTO CHE NON C’È”: « CON IL GIORNALISTA NICOTRI, A TRENTO – LIBRERIA UBIK (23/6 – 18.00) »

09.44 - lunedì 19 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – Contenuto sponsorizzato.

///

Chi rapì Emanuela Orlandi il 22 giugno 1983? Ma poi: si può davvero parlare di rapimento? E che fine fece, dopo quel fatidico giorno, la quindicenne cittadina vaticana? A 40 anni dall’inizio di uno dei più grandi misteri italiani, venerdì 23 giugno alle ore 18:00 alla Libreria UBIK di Trento (Corso 3 Novembre) sarà presentato – alla presenza del suo autore – il volume “Emanuela Orlandi, il rapimento che non c’è” (Baldini+Castoldi), scritto dal giornalista Pino Nicotri, il quale, avendo già dedicato al caso (che segue da oltre due decenni) tre libri, può a buon diritto esserne ritenuto il suo massimo esperto.

Dialogando con la prof.ssa Giuseppina Coali, alla Libreria UBIK Nicotri – già firma di Repubblica e dell’Espresso – esporrà dunque gli esiti della sua ultima fatica, che tra i molti meriti ha quello di far piazza pulita delle tante bugie circolata sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, rendendo ancora più complesso un enigma di suo già non semplice. L’incontro di venerdì – aperto a tutte le persone interessate – vuole essere un modo, 40 anni dopo, per ripercorrere il cold case più famoso d’Italia, provando insieme a tracciare linee e paletti che possono, si spera presto considerando che sono al lavoro sia la magistratura vaticana sia la procura di Roma, portare alla sua soluzione.

*

Prof.ssa Giuseppina Coali

Docente di IRC

Collegio Arcivescovile