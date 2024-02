DOLOMITI ENERGIA * INNOVAZIONE TECNOLOGICA: « RINNOVO SISTEMI AZIENDALI, I LAVORI DURERANNO FINO AL 21 FEBBRAIO »

18.13 - sabato 3 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dolomiti Energia: al via un ambizioso intervento di innovazione tecnologica. Grandi novità in arrivo per Dolomiti Energia sul piano dell’innovazione tecnologica. Nei prossimi giorni la società implementerà nuove soluzioni digitali per concretizzare un importante progetto di aggiornamento delle infrastrutture informatiche e per l’ottimizzazione dei processi. I lavori per aggiornare i sistemi digitali, compreso il sito, dureranno fino al 21 febbraio e in questo periodo alcuni servizi potrebbero subire dei rallentamenti, anche a causa della temporanea indisponibilità dei sistemi in questa fase di transizione.

“ Il nostro impegno verso l’innovazione tecnologica – ha commentato Donata Dallavo, Direttrice Operation di Dolomiti Energia – ha reso necessario questo ambizioso programma di rinnovo dei sistemi aziendali. Ci scusiamo per eventuali disagi che ciò potrebbe causare ai nostri clienti, ma possiamo garantire che abbiamo previsto di adottare tutte le misure possibili per minimizzare l’impatto e assicurare un passaggio più fluente possibile. Siamo sicuri che ne varrà la pena, per offrire ai clienti servizi ancora più veloci, sicuri, sostenibili e personalizzati. Nel frattempo, la società rimane sempre a disposizione dei clienti ai numeri verdi 800 030 030 (privati) e 800 364 364 (aziende) e presso i numerosi uffici sul territorio.