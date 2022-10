DALZOCCHIO (LEGA – TRENTINO) * CRITICHE COMPARTO SANITÀ: « POLVERONE MEDIATICO CHE HA SOLO FINI ELETTORALI, GUARDIAMO LE COSE CON REALISMO »

18.01 - mercoledì 12 ottobre 2022

“Un polverone mediatico che ha solo fini elettorali”, questo quanto affermato dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino in Consiglio provinciale, Mara Dalzocchio, a seguito delle recenti dichiarazioni uscite sulla stampa locale in merito alle critiche sul comparto sanità. “Di salute si parla purtroppo troppo e male, non dando il giusto merito al duro lavoro fatto in questi anni dalla Giunta provinciale. Giunta che ha fortemente voluto l’attivazione di una Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, che è stata realizzata nel giro di solo un anno. Giunta che ha affrontato la pandemia da Covid-19 con tutte le difficoltà che ne sono conseguite.

Se poi vogliamo affrontare la discussione sulla carenza del personale sanitario allora siamo alla mera polemica: la carenza di personale sanitario non è un problema della sola Provincia autonoma di Trento, ma è sicuramente una problematica che caratterizza questo peculiare momento storico e che è estesa a tutta Italia. Non possiamo dimenticare quanto avviene in altre realtà dove interi reparti rischiano di chiudere, ma sappiamo anche che questa situazione è frutto di scelte precise prese nel passato, come ad esempio il numero chiuso nelle Scuole di Medicina, sulla quale la Lega ha una posizione lineare e chiara. La carenza di professionisti sanitari è la criticità maggiore che si sta affrontando, l’Assessore Segnana in questi anni ha programmato l’aumento annuale di disponibilità di posti per le Professioni Sanitarie, nel 2023 si arriverà a 200 posti disponibili per infermieristica, ha aumentato le borse di studio per i Medici di Medicina Generale, sta quindi facendo programmazione per gli anni a venire, cosa che evidentemente è mancata o non valutata dalle giunte precedenti.

Ha inoltre attivato, ex novo, il corso di Laurea per Assistente sanitario e il corso di Laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche. Inoltre nelle varie manovre di bilancio e assestamento sono state messe in atto apposite misure a sostegno del reddito del personale sanitario come ad esempio il bonus Covid. È stato sottoscritto il rinnovo dei contratti di categoria 2016-2018 e 2019-2021 per un valore totale aggiuntivo, riferito al solo personale infermieristico, di circa euro 16 milioni messi a disposizione da questa Giunta provinciale. Misure concrete e non mere polemiche semmai fatte da chi non ha realmente a cuore la nostra sanità trentina”.