DALZOCCHIO – CATTOI (LEGA) * TERRITORIO: « A ROVERETO IL VICEMINISTRO GAVA (AMBIENTE), RIBADITO L’IMPEGNO ALLA PROROGA CENTRALI IDROELETTRICHE »

“Abbiamo accolto questa mattina a Rovereto la Viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Vannia Gava. In occasione della conferenza stampa, tenutasi in centro città alla presenza anche dell’Assessore Bisesti e del consigliere comunale Lega di Rovereto Willy Angeli, la Viceministro ha sottolineato l’impegno del Presidente Fugatti affinché i temi ambientali ed energetici che riguardano il Trentino siano sempre tenuti in considerazione dal governo centrale.

Ha ribadito l’impegno alla proroga delle centrali idroelettriche in relazione agli investimenti fatti e da fare sui territori in ottica di legame e impegno sul territorio e ha ribadito le continue interlocuzioni con Bruxelles per accellerare il decreto delle comunità energetiche. Ringraziamo, quindi, la Viceministro Gava per la sua visita e anche per aver testimoniato l’impegno del Presidente Fugatti nel fare valere le prerogative autonomistiche trentine in materia di ambiente e sicurezza energetica”.

