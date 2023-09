DAL RÌ (UDC TN-AA) * GIORNATA AUTONOMIA: « TRITA CELEBRAZIONE TRA LE TANTE, SE NON È IN GRADO DI PARLARE DEL TRENTINO AI TRENTINI »

07.55 - venerdì 8 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Tra le questioni su cui spendersi vi è la necessaria consapevolezza che il Trentino non è una qualche aspirazione, ma un territorio con tutte le sue contraddizioni e le sue peculiarità, inserito in una complessità il cui evolvere è del tutto indipendente da una qualsivoglia rappresentazione nostalgica e che “il Trentino che non c’è”, proprio per il peso del turismo sul Pil locale, non sarà mai indifferente a ciò che è fuori da esso.

Inoltre, che l’Identità si costruisce ogni giorno su ciò che è sentire comune e condiviso.

La Giornata dell’Autonomia, pur invenzione relativamente recente, è già e solo un’altra trita celebrazione tra le tante, se non è in grado di parlare del Trentino ai trentini, del Trentino e delle ambizioni della politica trentina. Ecco perché si rende indispensabile un cambio di marcia rispetto alle banali ritualità che in un passato fatto di promesse e delusioni, sono servite solo a nascondere la pochezza delle ambizioni di chi l’Autonomia la ha svenduta negli anni dal 2003 al 2008.

Quel cambio di passo richiede altro da ciò che palesemente, tra un’emergenza e l’altra, non ha saputo incidere sulle regole che non hanno funzionato in passato. A cominciare dalla durata degli incarichi direttivi e l’obbligo delle rotazioni nell’amministrazione ed enti correlati.

Lì ci sentiamo di impegnarci come UdC con il vostro sostegno ed il vostro voto.

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc Trentino Alto Adige Suedtirol

