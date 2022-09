CGIL CISL UIL – TRENTO * CRISI ENERGETICA: « LETTERA AL PRESIDENTE FUGATTI, IN INVERNO IN TRENTINO C’È IL RISCHIO DI UNA “TEMPESTA PERFETTA” »

17.08 - giovedì 08 settembre 2022

Crisi energetica. “In inverno il rischio di una tempesta perfetta in Trentino”. Cgil Cisl Uil: “Tabarelli conferma le nostre preoccupazioni. Di fronte al rischio razionamento la Giunta non può più restare ferma”. Appello alla responsabilità di Giunta e imprese per costruire soluzioni condivise:”senza vera concertazione sarà liberi tutti”.

“Le parole del professor Tabarelli rafforzano le preoccupazioni che abbiamo provato a trasmettere alla Giunta provinciale proprio in questi giorni. Oltre a rappresentare un bagno di realtà in questa fase di campagna elettorale dove si promette tutto e il contrario di tutto, il presidente di Nomisma Energia conferma anche che quello energetico non è solo un problema di prezzi, ma anche di approvvigionamenti. Su famiglie e imprese rischia di rovesciarsi la tempesta perfetta: scarsa disponibilità di gas e bollette alle stelle, razionamento e rallentamento economico, alta inflazione e ripresa della cassa integrazione. In questo quadro drammatico è inaccettabile l’attendismo della Giunta provinciale”.

Lo dicono i tre segretari di Cgil Cisl Uil sollecitando ancora una volta Piazza Dante a smettere di stare alla finestra in attesa di vedere cosa fanno a livello nazionale ed europeo. “Abbiamo la netta sensazione che il presidente Fugatti sia più preoccupato della campagna elettorale che del destino di famiglie ed imprese. In autunno la situazione per il Trentino potrà essere più drammatica rispetto ad altre aree del paese – insistono Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti – perché da noi il fabbisogno di riscaldamento è maggiore per questioni climatiche. Quindi va bene il razionamento, ma da solo non può bastare. Ci chiediamo se il presidente Fugatti abbia aperto un confronto con Roma per l’approvvigionamento di gas, cercando di far pesare i bisogni del nostro territorio alpino. Al momento le uniche questioni romane su cui ci sembra impegnato sono le elezioni del 25 settembre”.

A scanso di equivoci i sindacati ribadiscono che non si possono mettere in discussione le sanzioni alla Russia e la piena solidarietà al popolo ucraino sotto le bombe di Putin. “Ciascuno deve fare la propria parte. Noi non ci tiriamo indietro ma politica e sistema economico devono smetterla di lanciare messaggi strabici e dimostrare nei fatti un vero senso di responsabilità”. Per questo Cgil Cisl Uil del Trentino guardano anche alle imprese e mettono le mani avanti: “Non siamo mai stati contrari a compensazioni alle aziende in difficoltà anche quando l’emergenza era quella sanitaria per il Covid. Ma se a causa del caro energia e della difficoltà di reperire gas, la Provincia intendesse sostenere le imprese questo dovrebbe essere fatto con grande senso di responsabilità. Sarebbe infatti inaccettabile che le aziende beneficiarie di aiuti pubblici facessero ricadere sui lavoratori e le lavoratrici gli effetti della crisi, ricorrendo alla cassa integrazione”, ribadiscono Grosselli, Bezzi e Alotti che proprio per questa ragione richiedono risposte dal presidente Fugatti.

Cgil Cisl Uil chiedono si costituisca subito una cabina di regia per affrontare in modo condiviso l’emergenza energia e costruire, giunta e parti sociali, soluzioni per superare questa fase. “E’ questo il momento di mostrare coesione e responsabilità – incalzano i sindacalisti -. Dobbiamo insieme pensare a misure che permettano di affrontare anche lo scenario peggiore”. Per questa ragione attendono risposte dal presidente Fugatti. “La Giunta incontra settimanalmente i rappresentanti delle imprese ed è da gennaio che ignora le nostre richieste di confronto. E’ arrivato il momento di costituire una cabina di regia per gestire in modo condiviso la situazione. Saremo chiamati tutti a fare sacrifici, ma se le decisioni vengono solo calate dall’alto o comunicate a cose fatte allora anche i sindacati si terranno le mani libere e saremo pronti a tutelare gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati in tutti i modi possibili, nessuna escluso. Questo è il momento di costruire una vera concertazione e fare rete da parte di tutte le parti sociali e istituzionali “.