ON. CATTOI (LEGA) * MEDICINA: « AVANTI CON L’ONCOLOGIA DI PRECISIONE, PER COMBATTERE I TUMORI »

15.44 - venerdì 11 novembre 2022

“ L’oncologia medica si sta muovendo nella direzione della medicina di precisione e come abbiamo imparato ormai anche noi “non clinici”, la caratterizzazione e le informazioni di dettaglio ottenibili dal sequenziamento molecolare aprono nuovi scenari di trattamento. Con i test NGS (Next-Generation-Sequencing), inoltre, si identificano le alterazioni molecolari che sono all’origine dei tumori e si garantisce una diagnosi precoce. Nella scorsa legge di bilancio abbiamo stanziato uno specifico fondo (fondo per i test di Next-Generation-Sequencing) di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023: abbiamo iniziato a tracciare un percorso molto importante! Il prossimo obiettivo dovrà essere quello di rendere l’uso delle metodiche di NGS non solo convenienti ma anche di facile accesso per tutti i pazienti oncologici e solo attraverso un confronto costante e continuo tra comunità scientifica, aziende e politica ciò si potrà realizzare.

Per questo sono intervenuta con piacere all’interno del convegno ‘Medicina di precisione in oncologia: stato dell’arte e priorità di implementazione’, durante dibattito su come interagire, a livello nazionale e locale, per implementare la Medicina di Precisione al fine di garantire le migliori prestazioni ai pazienti oncologici. In questo campo anche la politica deve fare la sua parte. Nel mio piccolo farò il possibile per portare questo tema all’attenzione del Governo e mi auspico una collaborazione con il mondo scientifico per delineare con precisione ogni aspetto. La salute è il bene più importante ed è nostro dovere tutelarla”.

Lo dichiara la deputata della Lega Vanessa Cattoi.