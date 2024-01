PRESIDENZA CONSIGLIO PAT * OLANDA – EUROPEI CICLISMO PISTA: SOINI, « LETIZIA PATERNOSTER, MAGNIFICA LA SUA AFFERMAZIONE DI DETERMINAZIONE »

09.09 - venerdì 12 gennaio 2024

In una giornata segnata da notizie drammatiche e tristi, è arrivata come una boccata d’aria fresca la notizia dell’oro di Letizia Paternoster agli europei di ciclismo su pista in Olanda. Magnifica affermazione di forza e determinazione, desidero congratularmi con l’atleta trentina a nome di tutto il Consiglio provinciale, sicuro che seguiranno ancora medaglie e soddisfazioni.

Claudio Soini

Presidente Consiglio Provincia autonoma Trento