CONSIGLIO PAT * TERZA COMMISSIONE: « OK ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PROVINCIA DI TRENTO / AUDIZIONI DDL SU NUOVO SISTEMA RACCOLTA RIFIUTI »

18.49 - lunedì 17 aprile 2023

Terza Commissione permanente. Espressione del parere sulla proposta di deliberazione della Giunta provinciale di modifica della “Legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento) e in particolare del testo e del titolo delle direttive per l’accreditamento allo svolgimento del Servizio di trasporto ed accompagnamento di portatori di minorazione MuoverSi, aventi titolo “Direttive per l’accreditamento allo svolgimento del servizio di trasporto e accompagnamento di persone con disabilità” e dello schema di convenzione da sottoscrivere con i soggetti accreditati al Servizio.

2. consultazioni in merito al disegno di legge n. 134 “Nuovo sistema di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti. Modificazioni del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)” (proponenti consiglieri Coppola, Zanella, Dallapiccola, Marini, Degasperi, Manica)

14.30: Comitato Rifiuti Zero Alto Garda e Ledro;

15.00: ISDE Italia – Associazione medici per l’Ambiente;

15.30: Associazione Ledro Inselberg;

16.00: WWF – sezione Trentino-Alto Adige; Italia Nostra – sezione trentina; Legambiente – circolo di Trento Pan-Eppaa – Ente provinciale protezione animali ed ambiente; Mountain Wilderness Italia;

3. esame del disegno di legge n. 134 “Nuovo sistema di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti. Modificazioni del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)” (proponenti consiglieri Coppola, Zanella, Dallapiccola, Marini, Degasperi, Manica);

4. esame del disegno di legge n. 163 “Integrazione dell’articolo 23 della legge provinciale sull’energia 2012” (proponenti consiglieri Olivi, Ferrari, Manica, Tonini e Zeni);

5. esame della proposta di modifica dello Statuto n. 3 “Integrazione dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in materia di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico” (proponenti consiglieri Olivi, Manica, Tonini, Zeni, Zanella, Demagri, Dallapiccola, Coppola e Rossi)