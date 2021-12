ORDINE GIORNALISTI – TRENTINO ALTO ADIGE * TG RAI REGIONALI: « IL TAGLIO DELLA TERZA EDIZIONE IMPOVERISCE L’OFFERTA INFORMATIVA, LIMITATA L’OFFERTA ED IL CONFRONTO DEMOCRATICO »

14:50 - 7/12/2021

L’Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige esprime forte preoccupazione per la cancellazione, a partire dal 9 gennaio 2022, della terza edizione dei Tg Regionali, avvenuta senza alcun confronto sindacale come sottolineato anche dall’Usigrai.

Il taglio del terzo tg della Tgr impoverisce l’offerta informativa Rai e quella di tutto il territorio proprio in un momento in cui anche la recente chiusura di storiche testate ha ulteriormente limitato l’offerta e il confronto democratico.

I vertici Rai hanno giustificato la chiusura della terza edizione con i dati di ascolto anche se quelli Audirai del 2021 dicono con estrema chiarezza che la terza edizione non perde ascolti.

Anzi, le edizioni della Tgr hanno fatto e tuttora fanno da traino alla programmazione di Raitre a dimostrazione del grande interesse per i contenuti dell’informazione regionale.

L’Ordine dei Giornalisti biasima, dunque, il taglio previsto che svilisce il ruolo dell’informazione radiotelevisiva spegnendo la presenza del Servizio Pubblico sul territorio e per il territorio, per la Tgr e per tutte le altre testate Rai, per quasi 12 ore: dalle 20 alle 7 e auspica, al contrario, che questi spazi informativi siano valorizzati e salvaguardati.

Il Consiglio dell’Ordine