FONDAZIONE MUSEO STORICO – TRENTINO * “HISTORY LAB LIVE“: « MOLTE LE NOVITÀ SUL “CANALE 12“ DA LUNEDÌ 27 MARZO, DAL “SOLDATO SVEJK“ A “I LAB“ »

Nello spazio History Lab Live ospitato da Telepace Trento. Dal Soldato Svejk, alle Storie di Vita, al Paesaggio: molte le novità in onda dalla prossima settimana sul canale 12. La vicenda del buon soldato Svejk messa in scena da una folle compagnia di attori non professionisti; storie di vita del ‘900, esperienze di “rinascita” e di emigrazione; i tesori delle chiese trentine e le trasformazioni del bosco; iniziative di divulgazione della storia e della memoria in Trentino. Sono molte le novità in onda, a partire da lunedì 27 marzo nello spazio History Lab Live, ospitato da Telepace Trento, sul canale 12 del digitale terrestre e in streaming su hl.museostorico.it

Di seguito tutte le novità.

LA STORIA DI UN BUON SOLDATO

Tutti i lunedì (a partire dal 27 marzo) alle ore 21 e in replica alle 22.30

A ottant’anni dalla battaglia di Stalingrado, una folle compagnia di attori non professionisti trentini decide di riportare in scena le avventure del buon soldato Švejk, il matto che con il suo semplice esistere riesce a mettere in discussione l’ordine nazista e la stessa idea della guerra. Una fiction girata in una tenebrosa location, una troupe cinematografica pronta a tutto, sei esperti prestigiosi chiamati a guidare lo spettatore negli spazi della Grande Storia e dell’universo letterario di Švejk, sono gli ingredienti di una serie TV che fa della follia una condizione privilegiata da cui approcciarsi alla storia e alla realtà.

Credits:

Regia Jacopo Laurino, Elena Galvani e Marco Rauzi.

Una produzione Stradanova Slow Theatre in collaborazione con Trentino Film Commission, Fondazione Museo storico del Trentino, Comunità della Val di Non, Gruppo Teatrale Moreno Chini, Associazione Ponti, Ananas Video, Exformat Movie s.r.l.

UOMINI E BOSCHI (2023)

Tutti i martedì (a partire dal 28 marzo) alle ore 21 e in replica alle 22.30

La nuova stagione della serie ci porta a esplorare le trasformazioni ambientali influenzate dalla presenza dell’uomo e dal suo lavoro. Attraverso interviste ad amministratori e tecnici, scopriremo come l’attività umana influenzi, nel bene e nel male, interi ecosistemi, provocando cambiamenti di grande portata. Inoltre, le immagini d’archivio e le riprese attuali ci mostreranno come questi luoghi siano mutati nel corso degli anni, offrendoci uno sguardo unico sulle conseguenze dell’azione umana sull’ambiente.

Credits:

Un programma a cura di Lorenzo Pevarello e Mario Cerato.

Una produzione Fondazione Museo storico del Trentino.

I LAB

Tutti i mercoledì (a partire dal 29 marzo) alle ore 21 e in replica alle 22.30

Torna il programma che racconta associazioni, enti, comunità che in Trentino si occupano di storia e memoria. Questa volta si va a Rovereto, Val di Cembra e in Val di Pejo.

Un programma a cura di Matteo Gentilini, Alice Manfredi e Sara Zanatta.

Una produzione Fondazione Museo storico del Trentino.

IO MI RICORDO. STORIE DI VITA DEL ‘900 (2023)

Tutti i giovedì (a partire dal 30 marzo) alle ore 21 e in replica alle 22.30

Storie di vita, narrate in prima persona, di uomini e donne che hanno mosso i primi passi in una terra prevalentemente contadina, trasformatasi in pochi decenni in qualcosa di totalmente nuovo. Storie di amministratori, imprenditori, commercianti che hanno caratterizzato il ‘900 trentino a partire dal secondo dopoguerra. Vicende personali che nel loro complesso hanno contribuito a dar forma e rendere visibile l’Autonomia trentina.

Credits:

Un programma a cura di Lorenzo Pevarello.

Una produzione Fondazione Museo storico del Trentino.

I TESORI D’ARTE NELLE CHIESE TRENTINE

Tutti i venerdì (a partire dal 31 marzo) alle ore 21 e in replica alle 22.30

Un progetto editoriale che nasce dalla collaborazione tra il videomaker Federico Maraner e la storica dell’arte Sara Comunello ed ha come finalità principale quella di far conoscere alcuni edifici sacri ubicati in sette valli trentine, cercando di focalizzare l’interesse del pubblico su alcune testimonianze artistiche significative per la storia e la cultura del territorio trentino, talvolta escluse dalle mete turistiche più ambite. Suffragata da un’approfondita ricognizione bibliografica, aggiornata sulle nuove scoperte e studi storico-artistici, la rassegna televisiva mira a contestualizzare le opere evidenziando i dettagli stilistici, le particolarità iconografiche e le differenti personalità artistiche impegnate nelle imprese decorative.

Credits:

Regia di Federico Maraner. Ricerca storica di Sara Comunello.

Una produzione Fondazione Museo storico del Trentino in collaborazione con Telepace Trento.

UNA FAMIGLIA IN MOVIMENTO

Tutti i sabato (a partire dal 1 aprile) alle ore 21 e in replica alle 22.30

Il racconto dell’emigrazione trentina, tra ‘800 e ‘900, attraverso alcune storie personali. Quattro video, quattro vicende del passato tratte dai nostri archivi, narrate in piccoli spettacoli teatrali, per avvicinarsi a un argomento sempre di attualità.

Credits:

Un programma di Elisabetta Antonelli, Michele Toss e Sara Zanatta con Fosca Leoni. Illustrazioni di Nadia Groff.

Una realizzazione Busacca Produzioni Video.

Una produzione Fondazione Museo storico del Trentino con il sostegno dell’Ufficio Emigrazione della Provincia autonoma di Trento.

A seguire

UN DONO PER LA VITA

Un programma nato da una campagna di interviste per sensibilizzare studenti e studentesse sul tema della donazione di organi. Al centro delle puntate, condotte da Silvia Piasentini, storie di rinascita personali e famigliari.

Una produzione Fondazione Museo storico del Trentino in collaborazione con AIDO – Associazione italiana per la donazione di organi e Telepace Trento.

Inoltre, sono in arrivo nei prossimi mesi nuovi documentari di cui quattro partecipanti alle scorse edizioni del Trento Film Festival e “Per dieci buoni motivi” una serie di Federico Scienza e Manuela Boezio ispirata ai dieci punti per la convivenza inter-etnica di Alexander Langer.

Fondazione Museo storico del Trentino