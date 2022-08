COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * TRENI – LINEA VALSUGANA (TN): « INTERRUZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO, DI CHI SONO LE EVENTUALI RESPONSABILITÀ? »

10.45 - giovedì 25 agosto 2022

Interruzione del servizio ferroviario sulla linea della Valsugana.

Preso atto e premesso che:

il servizio ferroviario sulla tratta Trento – Bassano del Grappa della linea della Valsugana è sospeso fino al 12 settembre 2022, salvo ulteriori estensioni temporali, con servizi sostitutivi con bus.

Considerato che:

tale fatto è estremamente grave soprattutto per i disagi alla popolazione che giornalmente utilizza il treno per spostarsi dalla Valsugana alla Valle dell’Adige;

la manutenzione del binario è di competenza di RFI e la manutenzione del materiale rotabile è di competenza delle Imprese Ferroviarie (Trenitalia e Trentino Trasporti);

le questioni tecniche e gestionali riguardanti il materiale rotabile e l’armamento ferroviario fanno capo ai soggetti suindicati che hanno il dovere di provvedere alla manutenzione per garantire sicurezza dell’esercizio;

RFI e le Imprese Ferroviarie sono dotate di Sistemi di Gestione della sicurezza dell’esercizio ferroviario. Ma gli stessi soggetti sono titolari di doveri per garantire la regolarità del servizio. Chi pagherà i disagi arrecati alla popolazione residente?

il ritardo, ormai non più ammissibile, della progettata officina ferroviaria di Trentino Trasporti a Spini di Gardolo. La manutenzione ordinaria e straordinaria “in house” dei rotabili a scartamento normale di proprietà di TT sarebbe certamente più immediata e meno onerosa. Il ritardo per la realizzazione di un progetto ventennale non è concepibile e l’urgenza si fa sempre più pressante;

non si intende intervenire su questioni prettamente tecniche che riguardano le caratteristiche meccaniche delle rotaie e delle ruote monoblocco in acciaio del rodiggio delle automotrici in esercizio sulla linea della Valsugana. Tali questioni devono essere risolte da RFI e dalle Imprese Ferroviarie;

la linea della Valsugana va potenziata con il raddoppio dei binari, la completa elettrificazione e il rifacimento di tutte le gallerie etc. La linea ferroviaria potenziata della Valsugana può costituire una valida alternativa alla Valdastico Nord A31 per il collegamento tra il Veneto e il Trentino.

per il collegamento autostradale Valdastico Nord A31 è stata preventivata una spesa di circa 3 miliardi di euro. Tale importo è largamente sufficiente per potenziare la linea ferroviaria;

mediante accordi tra Provincia, la Regione Veneto e i Ministeri competenti si potrebbe rinnovare la concessione autostradale al gestore della A31 e A4, previa destinazione delle risorse provenienti dai pedaggi alla realizzazione del potenziamento.

Si interroga quindi il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

le cause e le eventuali responsabilità della interruzione del servizio ferroviario sulla linea della Valsugana;

se intenda rendere pubblici gli esiti degli accertamenti eseguiti;

quali provvedimenti intende adottare per il rispetto del contratto di servizio con Trenitalia e accordi con RFI, affinché in futuro tali disservizi non si possano ripetere;

entro quale data si ripristinerà il servizio ferroviario;

entro quale data verrà realizzata l’officina ferroviaria di Trentino Trasporti a Spini di Gardolo;

se si ritiene che il potenziamento della linea ferroviaria della Valsugana sia una valida alternativa alla realizzazione della Valdastico Nord A31, per il collegamento tra gli interporti e porti veneti e il corridoio Scandinavo Mediterraneo.

Cons. Lucia Coppola

Consigliera provinciale/regionale-Gruppo Misto/Europa Verde