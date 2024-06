ON. AMBROSI (FDI) * DAGHESTAN: «ORRORE PER VILE ATTENTATO, TERRORISMO ISLAMICO MINACCIA GLOBALE CONTRO LE NOSTRE SOCIETÀ»

11.03 - lunedì 24 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Un prete sgozzato, decine di morti, chiese e sinagoghe date alle fiamme. Orrore e sdegno per il vile attentato in Daghestan, e la mia vicinanza alle famiglie di tante vittime innocenti. Quanto accaduto ci conferma la minaccia globale dell’estremismo e del terrorismo islamico contro le nostre società. L’intolleranza verso i cristiani, la spaventosa ondata di antisemitismo devono preoccuparci tutti, così come la violenza della propaganda contro Israele, che è e rimane un luogo e un esempio di libertà e di rispetto dei diritti delle donne circondato da regimi che la libertà la negano. Non si può restare indifferenti, rispetto a quanto accaduto e a quanto accade. Né si può essere ipocritamente neutrali. Dalla parte della libertà, sempre!”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia