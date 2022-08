FDI – COMUNE TRENTO * COSTI GESTIONE: « PREOCCUPAZIONE PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, L’AMMINISTRAZIONE PREDISPONGA UN PIANO DI EMERGENZA »

09.13 - giovedì 25 agosto 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sempre con maggior frequenza in questi giorni, stiamo ricevendo messaggi che esprimono una grande preoccupazione da parte degli esercenti che operano sul territorio comunale. La principale causa di questo diffuso e comprensibile stato d’ansia e incertezza, risiede manco a dirlo nell’esplosione dei costi di gestione e di produzione legati all’aumento di gas ed energia elettrica, nonché delle materie prime.

Siamo ben consapevoli delle limitate possibilità di intervento a livello locale, ma riteniamo che in questo particolare momento storico, anche l’Amministrazione Comunale debba fare la sua parte predisponendo un piano di emergenza atto a supportare il tessuto economico e produttivo cittadino.

Come già fatto in passato, chiediamo con forza che l’Amministrazione Comunale, oggi come non mai accantonando ogni pregiudizio, riduca proporzionalmente e da subito i costi dei parcheggi a pagamento sul territorio comunale, fino ad un massimo di un euro all’ora in tutte le zone cittadine.

Riteniamo inoltre indispensabile l’introduzione di una fascia di gratuità per la pausa pranzo. Si provveda inoltre ad una revisione al ribasso di tutte le tariffe di competenza comunale che gravano sulle attività commerciali e si verifichi la possibilità di una mediazione con le Compagnie Energetiche locali, al fine di contenere quanto più possibile le tariffe di gas ed energia elettrica.

Abbiamo il dovere di profondere ogni sforzo possibile per sostenere il tessuto economico locale. Nei prossimi giorni, il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia presenterà all’Amministrazione Comunale una mozione che riprenderà queste richieste.

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.