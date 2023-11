CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI – TRENTINO * CONTRASTO VIOLENZA DONNE: PANCHER, « I NOSTRI POLITICI SI IMPEGNINO, PER EDUCAZIONE SESSUALE ED AFFETTIVA »

15.28 - venerdì 24 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“Nonostante la proposta sia nata a pochi giorni dall’effettiva realizzazione, la comunità scolastica Trentina ha risposto con diffuso entusiasmo, dimostrando quanto sia sempre più sentita la necessità di essere uniti nella volontà di contrastare ogni forma di violenza sulle donne. Questo primo passo è parte di un percorso più ampio che si protrarrà nel tempo, con l’obiettivo di mantenere costantemente alta l’attenzione su questo tema tristemente attuale.

Auspichiamo che, anche a partire da questi simbolici fili rossi “lanciati” da tutti 54 gli istituti scolastici e formativi trentini e dal motto riportato sui cartelloni esposti (“La violenza sulle donne è un crimine, educare alla non violenza è un dovere”), i nostri rappresentanti politici si impegnino nell’accogliere e costruire insieme delle nuove modalità di affronto nelle scuole della complessa questione dell’educazione sessuale ed affettiva.

Sarà importante investire non solo dentro le scuole, ma anche in possibili percorsi a sostegno delle famiglie, che si trovano a fronteggiare situazioni e disagi completamente nuovi rispetto a quelli anche solo di pochi anni fa. Non possiamo più accettare che si legiferi in tal senso sempre sulla base dell’ennesimo tragico episodio di cronaca. In questa realtà chiediamo che la politica non si affidi solamente ai proclama o alle frasi di cordoglio, e come Consulta Provinciale degli Studenti ci faremo noi stessi promotori di un appello affinché si lascino da parte le battaglie ideologiche e si affronti concretamente la sfida educativa che riguarda tutti, nessuno escluso.”

