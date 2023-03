CONSULTA PROVINCIALE GENITORI – PAT * ELEZIONI: « NOMINÀTI PRESIDENTE MAURIZIO FRESCHI, VICE ANDREA LIONELLO »

10.37 - venerdì 24 marzo 2023

Il 21 marzo si è riunita la Consulta Provinciale dei Genitori per l’elezione del presidente e del vicepresidente, i presenti, in rappresentanza di 66 istituti, hanno riconfermato all’unanimità nella carica di presidente Maurizio Freschi e di vicepresidente Andrea Lionello. Le prossime attività prevedono l’organizzazione di una serie di incontri, aperti a tutti nei vari ambiti territoriali in cui si articola la consulta, finalizzati ad ascolto e confronto tra genitori, studenti e docenti, per raccogliere sollecitazioni e istanze del territorio. L’obiettivo è quello di programmare le serate in modo da concludere gli incontri entro la fine del mese di maggio.

Indicativamente i temi comuni trattati negli incontri saranno: organizzazione delle istituzioni scolastiche e rapporti scuola famiglia improntati ad una collaborazione senza conflittualità.

Ogni singolo incontro poi verterà su uno di questi temi specifici:

– Inclusione

– Didattiche innovative e tecnologie

– Disagio giovanile, orientamento e dispersione scolastica

– Scuola e mondo del lavoro (alternanza e orientamento)

– Conciliazione scuola-sport

– Servizi e trasporti

– Istruzione e formazione professionale